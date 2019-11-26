Reuters: Турция блокирует новый план НАТО на случай нападения РФ на Балтику и Польшу 1 26.11.2019, 20:02

План для стран Балтии и Польши был составлен после аннексии Россией Крыма.

Турция отказывается поддержать оборонительный план НАТО для стран Балтии и Польши, пока Альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими отрядами YPG на севере Сирии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявили четыре высокопоставленных источника в Альянсе.

Анкара приказала своему послу в НАТО не поддерживать план и придерживаться жесткой линии на встречах и в частных разговорах, требуя от союзников признать YPG террористами, заявили источники.

Послы НАТО ожидают официального одобрения всех 29 стран-членов для военного плана по защите Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России.

Без одобрения со стороны Турции НАТО может стать труднее быстро усилить оборону в странах Балтии и Польше.

"Они (турки) берут в заложники восточноевропейцев, блокируя принятие этого военного плана до тех пор, пока они не получат уступок", - сказал один из дипломатических собеседников.

План для стран Балтии и Польши, составленный по их просьбе после аннексии Россией Крыма, не имеет прямого отношения к стратегии Турции в Сирии, но он ставит вопрос о безопасности на всех границах НАТО.

Турция выдвинула свои требования еще до наступления на севере Сирии, но этот вопрос всплыл из-за саммита лидеров стран НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря. На нем должны быть утверждены документы в сфере безопасности.

Послы НАТО до сих пор надеются на компромисс, поскольку Анкаре также требуется утверждение отдельного обновленного военного плана, в котором подробно описывается, как НАТО будет защищать Турцию в случае нападения, сказали два дипломатических источника.

"Все критикуют их (турок), но если они уступят, это станет ценой невмешательства в их стратегию в Сирии", - сказал один из дипломатических источников.