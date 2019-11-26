Зеленский о «Государстве в смартфоне»: Нажимаешь кнопку и коррупционера нет 10 26.11.2019, 20:23

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что проект будет облегчать жизнь граждан и усложнять жизнь для коррупционеров.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на цифровом форуме "Digital society sandbox" в Таллинне заявил, что проект "Государство в смартфоне" будет облегчать жизнь граждан и усложнять жизнь для коррупционеров. Видео опубликовано на странице Офиса президента в Facebook, передает gordonua.com.

"Проект "Государство в смартфоне" облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь для коррупционеров. Это самая главная, приоритетными сегодня задача для нашего нового молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку – и все: коррупционера нет. Это не взрыв", – сказал президент.

Он добавил, что вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Каймар Кару подпишут "очень важный меморандум, который открывает совершенно новую эру в украинско-эстонских цифровых отношениях".

Зеленский заявил, что глобальная цель его команды – построить страну с хорошо развитой цифровой экономикой.

"В настоящее время законодательный процесс в Украине кто-то называет "бешеным принтером", "турборежимом", из-за невероятного количества законов, которые мы принимаем. За два с половиной месяца мы приняли 82 закона. Это улучшает бизнес-климат в Украине. И понемногу боремся с коррупционерами, очень серьезно", – сказал он.

Создание новой антикоррупционной системы, частью которой является идея "перенести государство в смартфон", было одним из пунктов предвыборной программы Зеленского.