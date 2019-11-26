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Правда о «выборах»
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Рейтинг Трампа почти не изменился на фоне процедуры импичмента

  • 26.11.2019, 20:59
Рейтинг Трампа почти не изменился на фоне процедуры импичмента
Дональд Трамп

Но больше половины американцев все же не одобряют работу своего президента.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа почти не изменился с октября, увеличившись лишь на один пункт – до 42 процентов. Уровень неодобрения Трампа среди американцев сократился на 3 пункта до 54 процентов, говорится в свежем социологическом опросе, который провел телеканал CNN, передает zn.ua.

Изменения в утверждении находятся в пределах погрешности в 3,7 процентных пункта.

Утверждение о том, что Трамп "неправильно использовал президентство" после октябрьского опроса, увеличившись с 49 процентов до 53 процентов.

Социологи опросили 1 007 взрослых по всей стране в период с 21 по 24 ноября.


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