Рейтинг Трампа почти не изменился на фоне процедуры импичмента 26.11.2019, 20:59

Дональд Трамп

Но больше половины американцев все же не одобряют работу своего президента.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа почти не изменился с октября, увеличившись лишь на один пункт – до 42 процентов. Уровень неодобрения Трампа среди американцев сократился на 3 пункта до 54 процентов, говорится в свежем социологическом опросе, который провел телеканал CNN, передает zn.ua.

Изменения в утверждении находятся в пределах погрешности в 3,7 процентных пункта.

Утверждение о том, что Трамп "неправильно использовал президентство" после октябрьского опроса, увеличившись с 49 процентов до 53 процентов.

Социологи опросили 1 007 взрослых по всей стране в период с 21 по 24 ноября.