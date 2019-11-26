Лукашенко: Не смог отказать Домрачевой по поводу Китая, потому что Си Цзиньпин откажет потом в другом 26.11.2019, 21:17

Дарья Домрачева

Диктатор рассказал, как использует спортсменов в своих политических целях.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал назначение Дарьи Домрачевой тренером сборной Китая по биатлону.

«Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда (населения. — Прим.) страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли», — цитирует Лукашенко БелТА.