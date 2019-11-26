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Правда о «выборах»
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Лукашенко: Не смог отказать Домрачевой по поводу Китая, потому что Си Цзиньпин откажет потом в другом

  • 26.11.2019, 21:17
Лукашенко: Не смог отказать Домрачевой по поводу Китая, потому что Си Цзиньпин откажет потом в другом
Дарья Домрачева

Диктатор рассказал, как использует спортсменов в своих политических целях.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал назначение Дарьи Домрачевой тренером сборной Китая по биатлону.

«Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда (населения. — Прим.) страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли», — цитирует Лукашенко БелТА.


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