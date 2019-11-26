Посол ЕС: И я, и Зеленский доживем до момента вступления Украины в Евросоюз

Посол ЕС: И я, и Зеленский доживем до момента вступления Украины в Евросоюз3
- 26.11.2019, 21:35
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Новая власть в Украине демонстрирует заинтересованность вступить в ЕС, сообщил европейского дипломат.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас не сомневается в том, что Украина станет членом Евросоюза. Об этом он заявил в интервью Европейской правде.
"То, что Европа является целью и выбором украинской нации, совершенно очевидно. Это выбор вашего общества, и это не вызывает сомнений с 2014 года", - отметил он.
По словам европейского дипломата, новая власть демонстрирует заинтересованность вступить в ЕС.
"Я раскрою один небольшой секрет. Я, как вновь назначенный посол ЕС, передавал верительные грамоты президенту Зеленскому. И на этой церемонии президент спросил меня именно об этом. Мое личное убеждение - что мы с ним оба доживем до того дня, когда это произойдет. Но сейчас, как вы хорошо знаете, этот вопрос не находится на столе переговоров", - сказал Маасикас.
Посол ЕС добавил, что нет необходимости спрашивать у каждого европейского политика о европейских перспективах Украины - достаточно того, что эта цель четко очерчена и для украинского народа, и для украинского правительства.
"И мы хорошо знаем об этой цели", - подчеркнул Маасикас.