Минское «Динамо» взяло одно очко в матче с «Адмиралом» 3 26.11.2019, 21:45

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Минчане уступили клубу из Владивостока в овертайме.

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" в гостях нанес поражение минскому "Динамо" (3:2 ОТ), передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — АДМИРАЛ — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

"ДИНАМО": Энрот (Тэйлор); Готовец (А) — Еременко, Мартынов — Паре — Принс; Евенко — Денисов, А.Костицын (К) — Ковыршин — Демков; Крыскин — Знахаренко, Павлович (А) — Спунер — Пулккинен; Дадонов — Китаров — Когалев, Дюков, Дроздов.

"АДМИРАЛ": Олкинуора (Красоткин); Лалонд — Альмквист, Вихарев — Юнг — Бакош; Козловский — Мищенко, Бутузов — Петров — Лисин; Осипов — Бобряшов, Захарчук — Стрельцов — Ломако; Островский — Дьяков, Воронин — Мерескин — Глазачев.

ШАЙБЫ: 1:0 — А.Костицын (Ковыршин, Демков, 7.32). 2:0 — Принс (Спунер, 18.17). 2:1 — Юнг (Лалонд, Вихарев, 28.32-бол.). 2:2 — Юнг (Лалонд, 34.16). 2:3 — Петров (Вихарев, Осипов, 63.50-бол.).