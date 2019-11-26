Глава администрации Гонконга признала, что проиграла оппозиции 26.11.2019, 22:04

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Кэрри Лам

Демократы получили контроль над 17 из 18 окружных советов города.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что результаты местных выборов, на которых кандидаты от оппозиции завоевали почти 90% мест, стали отражением недовольства ее администрацией и поведением местной власти по отношению к продемократическим протестующим. Об этом она заявила 26 ноября, сообщает Voice of America.

Она также повторила свое обещание провести публичный диалог относительно решения проблем, вызвавших беспорядки, не называя конкретных шагов.

В Гонконге, где 24 ноября прошли выборы в муниципальные органы власти, продемократические кандидаты получили большинство. Демократы получили контроль над 17 из 18 окружных советов города. Для сравнения, на выборах в 2015 году оппозиции не удалось победить ни в одном районном совете.

Антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются с июня. Они начались с митингов против проекта закона, который позволит экстрадировать людей по запросу властей Китая. Полиция применяла против протестующих резиновые пули, газ и дубинки.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, но протесты не прекратились.

2 ноября демонстранты подожгли некоторые станции метро и здание китайского информационного агентства Xinhua.

3 ноября в больницу были доставлены 54 участника антиправительственных митингов.

17 ноября во время протестов полицейского ранили из лука. 18 ноября правоохранители штурмовали кампус политехнического университета, где студенты возвели оборонительные укрепления, 10 человек пострадали.

На фоне продолжающихся протестов Государственный совет Китая сменил руководителя полиции Гонконга.