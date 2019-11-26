Эксперт: Вешать на банки колхозы – путь в никуда 7 26.11.2019, 22:13

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Почему правитель поручил реализовать неэффективную идею по передаче банкам убыточных колхозов?

В конце прошлой недели Александр Лукашенко поручил привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области, передает «Солидарность».

– Павел Владимирович (Каллаур – С.), немедленно займитесь этим. Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью – С.) не хотят. Поэтому догружайте их – по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается.

Директор по развитию компании «Адриус» Иван Рак, считает, что это указание связано с предстоящими президентскими «выборами».

– Соответственно на некий период нужно показать возросшее благосостояние тех же колхозников и рабочих. Сейчас дадут кредиты хозяйствам, люди получат какую-то зарплату и, глядишь, каким-то образом мы дотянем до августа следующего года. Но вешать на банки колхозы – путь в никуда, – сказал Иван Рак в программе Примус.

При этом директор по развитию считает, что в стране «есть гораздо большие проблемы, на которые правителю стоило бы обратить внимание».

– Я вчера узнал от одного автодилера, что почти 90% новых автомобилей покупается в кредит или лизинг. Потребительское кредитование приобрело большие темпы. Народ позволяет себе то, чего не должен. Нужно больше обращать внимание на то, что мы больше потребляем, чем создаем, – полагает Иван Рак.