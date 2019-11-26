БАТЭ ответил на троллинг минского «Динамо»: Мы здесь проездом

БАТЭ ответил на троллинг минского «Динамо»: Мы здесь проездом1
- 26.11.2019, 22:31
- 1,403
Ранее минчане поприветствовали борисовчан в «клубе бывших чемпионов».
БАТЭ ответил на троллинг минского "Динамо". В прошлом туре брестские динамовцы досрочно стали чемпионами Беларуси по футболу и прервали 13-летнюю гегемонию борисовчан. В ироничном твите динамовцы приветствовали БАТЭ в "клубе бывших чемпионов", передает euroradio.fm.
🖐️ Мужики (@fcgomel, @fcshakhterby, @FCBelshina, @Slaviya_Mozyr, @FCDMg), у нас новенький! @FCBATE - добро пожаловать в наш клуб, мы заждались! pic.twitter.com/zV60mHVxnt— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 26 ноября 2019 г.
Борисовчане в ответ написали: "...Мы здесь проездом". Таким образом они заявляют о желании в следующем сезоне взять реванш и вернуть себе статус чемпиона. Одновременно БАТЭ намекает, что минское "Динамо" уже давно (15 лет) находится в "клубе бывших чемпионов".