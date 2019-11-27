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Нарушение воздушной границы: в США эвакуировали Конгресс

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  • 27.11.2019, 8:08
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Нарушение воздушной границы: в США эвакуировали Конгресс

Вертолеты береговой охраны отправлены к месту инцидента.

Территория Белого дома была закрыта для входа, а американский Конгресс эвакуирован после сообщений о возможном нарушении воздушного пространства.

Об этом сообщает CNN (перевод — nv.ua).

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направило вертолеты береговой охраны США для проведения расследования», — заявили в NORAD.

В Пентагоне сообщили, что вначале радар показал, что на территории вблизи Конгресса и Белого дома находится несанкционированное воздушное судно, но военные не обнаружили его. В связи с этим, на земле начались поиски беспилотника.

В данный момент рассматриваются три версии инцидента: беспилотник, птицы или атмосферная аномалия. Пилоты военных вертолетов, в частности, склоняются к версии со стаями птиц.

Отмечается, что работа государственных учреждений возобновилась спустя 45 минут.


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