В Глубоком общественный транспорт стал роскошью 4 27.11.2019, 8:28

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Местная «вертикаль» решить проблему не в состоянии.

Толкотня в часы пик и нехватка общественного транспорта в обеденный и вечерний час… Это можно сказать о многих городах страны и, в частности, о Глубоком, что на Витебщине. Проблеме автобусного сообщения там около 10 лет: город растет, однако автобусная сеть не расширяется, сообщает «Белсат».

От конечной остановки «Дом Культуры» до новостроек – полтора километра пешком. На других маршрутах – в автобус не войти.

Жители Глубокого заявляют, что местная «вертикаль» проблему не решила.

Продолжение — смотрите в видео.