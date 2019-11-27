Турция решила продолжить наступление на севере Сирии 2 27.11.2019, 8:36

ФОТО: REUTERS/OSMAN ORSAL

Решение было озвучено на заседании Совбеза, которым руководил Эрдоган.

Совет национальной безопасности Турции принял решение продолжить военную операцию на севере Сирии.

Операция будет продолжена до достижения «поставленных целей», сообщает Anadolu.

«Турция будет продолжать свою антитеррористическую операцию на севере Сирии до достижения ее цели», — заявили в Совбезе.

Во время заседания Совбеза, председателем которого был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прозвучали также призывы к США и РФ выполнить свои обещания и очистить от террористов северные районы Сирии.

«Мы призываем международное сообщество поддержать борьбу Турции, которая направлена на безопасное и добровольное возвращение сирийцев в свою страну без какой-либо дискриминации по этнической принадлежности либо религии», — заявили в Совбезе.

9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира. «Антитеррористическую» операцию, как наступление именовали в Анкаре, провели в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.

После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.

После завершения пятидневного перемирия Россия и Турция договорились о совместном патрулировании на севере Сирии и отводе курдских формирований от границ Турции на 20 км вглубь Сирии.