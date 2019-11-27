Крэйг Вудкрофт: Я верю в нашу команду 27.11.2019, 8:39

КРЭЙГ ВУДКРОФТ

Главный тренер минского «Динамо» считает, что главное — придерживаться плана на игру.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в овертайме от «Адмирала» (2:3 ОТ), сообщает tut.by.

— Мне понравилось, как команда начала матч. Мы провели отличные 20 минут, разумно действовали тактически и заставляли соперника ошибаться. В перерыве я попросил команду работать еще усерднее, так как «Адмирал», безусловно, готов был прибавить.

Увы, по пути из раздевалки на лед игроки потеряли весь запал. Мы просто стали. Соперник почувствовал, что есть возможность отыграться, и воспользовался своими шансами.

В следующем перерыве мы вновь просили команду играть энергичнее, но игроки ничего не сделали. Наше нападение не представляло серьезной угрозы. Как результат, соперник довел игру до овертайма, где нас и дожал.

— Сегодняшний матч знаменует окончание первой половины сезона. Можете подвести итог этой части чемпионата и рассказать, что нужно изменить в игре «зубров»? Все-таки «Динамо» уже пропустило 103 шайбы — больше всех в КХЛ.

— В первую очередь нам нужно добавить в стабильности. Нельзя сегодня играть на пределе, а завтра вполсилы. Работать нужно каждый день и каждый вечер. И никак иначе. Это КХЛ — здесь нельзя побеждать, хорошо отыграв только 20 минут. Может, где-нибудь в другом месте, но не в этой лиге. Каждую секунду каждой смены ты должен быть нацелен на победу.

— Мы уже не первый раз проигрываем, ведя по ходу игры в счете. Это психологическая или физиологическая проблема? И если психологическая, то что нужно переключить в голове у хоккеистов, чтобы они перестали отдавать сопернику выигрышные матчи?

— Конечно, это проблема психологического плана. Наши хоккеисты все прекрасно понимают, все прекрасно знают, но выходят на лед и забывают, как надо действовать

Сегодня в первом периоде мы вообще ничего не позволяли «Адмиралу». Они просто не могли играть в хоккей. Значит, мы можем побеждать эту команду, знаем, как это сделать.

Перед игрой обращали внимание, что «Адмирал» забрасывает в большинстве после передач из-за ворот. Все всё понимают, выходят на лед и… пропускают в меньшинстве после передачи из-за ворот. Что происходит? Мне не понятно.

При счете 2:0 просим хоккеистов продолжать играть по нашей системе, они соглашаются, выходят на лед и начинают допускать непонятные ошибки, отдавать какие-то странные передачи. Нужно играть проще, а мы пытаемся что-то придумывать.

Мы в ситуации, когда нужно добиваться победы в каждом матче. Нельзя терять концентрацию ни в одной встрече. Проходных поединков быть не должно. Тренерский штаб пытается изменить ментальность. Да, процесс идет медленно. Да, мы испытываем терпение журналистов и болельщиков, но постепенно команда двигается к изменению психологии.

— Вы разделяете мнение гендиректора команды Дмитрия Баскова, который верит, что все еще можно исправить во второй половине сезона?

— А какой ответ вы от меня ждете? Есть вероятность, что скажу: «А я не верю. Вторая половина сезона не будет лучше первой»?

Конечно, я хочу видеть другой результат. Я верю в эту команду. Верю в то, что мы делаем. Верю в нашу систему. Верю, что мы добьемся результата. Когда мы играем по плану, когда выкладываемся на льду, то показываем отличный хоккей. Но если игроки решают не придерживаться плана на игру, то наш хоккей довольно среднего уровня. Да что уж там говорить, ниже среднего. Доказательства вы прекрасно видели.

Мы не можем допустить ситуацию, при которой соперник будет пользоваться нашей неопытностью и нежеланием действовать по плану. Больше нельзя выдавать хорошую игру на выезде, а потом плохую дома. Только действуя стабильно, мы достигнем результата, к которому стремимся.