Как правильно пить кофе: секреты из Италии 1 27.11.2019, 8:44

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Эта европейская нация внесла большой вклад в культуру употребления утреннего напитка.

Италия – не первая страна, где начали пить кофе. Но этот бодрящий напиток быстро прижился на итальянской земле. Первая кофейня в Италии была открыта уже в 1647 году в Венеции. Именно Италия является родиной эспрессо, здесь была изобретена специальная машина для его приготовления и придумано множество видов кофе на его основе, пишет wowitaly.ru.

И у кого, как не у итальянцев, поучиться искусству наслаждения этой концентрированной бодростью в виде ароматного напитка в крошечных чашечках?

Как пить кофе на итальянский манер

Итальянцы не пьют кофе «бидонами», то есть из больших кружек, на американский манер. На завтрак и после плотного обеда или ужина они обычно пьют эспрессо из микроскопических кофейных чашечек. Утром, до 11-12 часов, допускается больше вариаций: это может капучино или латте макиато, но чаще всего всё же эспрессо.

Эспрессо, как считают итальянцы, очень помогает перевариванию пищи, поэтому они пьют его после еды. Никакого капучино или других вариаций кофе с молоком – тяжесть в желудке и расстройство пищеварения обеспечены (опять же, по мнению некоторых итальянцев).

По причине того, что эспрессо подается в специальных толстостенных чашках, а объем самого напитка невелик, итальянцы очень редко пьют кофе на ходу, как, например, это любят американцы или жители таких мегаполисов, как Москва. Итальянцы предпочитают пить кофе или за барной стойкой, или в расслабленном состоянии после вкусного обеда.

В некоторых регионах Италии предпочитают свои разновидности напитков на основе кофе, обязательно попробуйте их наравне с местными специалитетами. Например, на Сицилии очень любят кофейную граниту (колотый лед с эспрессо и взбитыми сливками сверху). В Неаполе стоит заказать un caffè alla nocciola – эспрессо с ореховой пенкой, а в Пьемонте – un marocchino, напиток на основе эспрессо со вспененным молоком и добавлением какао.