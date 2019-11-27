Обиженный оборонец 3 Телеграмм-канал «Серпом По»

27.11.2019, 8:48

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Это — про путинского министра иностранных дел.

«Не подходи ко мне, я обиделась …», - пела некогда Лолита.

Это про путинского министра иностранных дел Лаврова.

Он отметил сегодня, что Россию ставят в положение страны «обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду».

«Во всем и повсюду» - для красного словца. А на деле и не «во всем», и не «повсюду». И дела имеют, и трубопроводы строят, и детей российского начальства в своих странах привечают, и на конференции зовут. Да много чего.

Дальше Лавров добавил:

«Какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначений - везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно одной или нескольким западным странам».

Странные обиды.

Лавров и его руководитель Путин сами поставили страну в положение, когда России не имеет репутации, все больше представляясь ордой.

Не западные страны напали на соседнее государство, нарушив свои договоры. Это сделали власти России. Не западные странны аннексировали у соседней страны территорию. Это сделали власти России. Не западные страны лезли своими хакерами в национальные выборы. Это сделали власти России. То же самое касается вмешательства в дела Европы. Не западные страны послали агентов в Россию убивать «врагов». Это сделали власти России – в Англии, Болгарии, Германии.

Ответные санкции западных стран в ответ на действия властей России понятны. В мире бывает по-разному, он не в лучшем состоянии, но многое из того, что натворили власти России, последние годы в мире не делают. Во всяком случае, есть понятия «хорошо» и «плохо», а политика властей России принципиально аморальна. Вызывающе аморальна. Кто сильнее, тот и прав. Но раз так, то не стоните, когда с вами поступают так же, как вы поступаете со слабыми.

Обижаться Лаврову не стоит. Разве только на себя и своего начальника. Загнали Россию в осаду и еще пузырятся за стенкой лицемерным возмущением.

Телеграмм-канал «Серпом По»