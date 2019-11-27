Козырь в рукаве США: что может остановить «Северный поток-2» 2 Дмитрий Марунич, «Главред»

27.11.2019, 9:05

1,259

Анализ последней инициативы Конгресса.

В статье американской неправительственной организации American Council говорится, что в руках США есть инструмент, способный приостановить строительство Северного потока-2 на два-три года. Речь идет о законопроекте о защите энергетической безопасности Европы, который предусматривает введение адресных санкций против компаний, работающих над строительством газопровода, в частности, предоставляющих суда для прокладки труб в море на большой глубине.

Прежде всего, следует отметить, что разговоры санкциях, которые могут ввести США, что повлечет за собой приостановку строительства Северного потока, длятся уже года два. Но, как видим, никаких санкций в отношении Северного потока-2 Штаты так и не ввели.

С одной стороны, это свидетельствует о серьезной лоббистской борьбе в Штатах и неоднозначном отношении к такому шагу в самом Вашингтоне. Ведь можно не сомневаться, что россияне, в частности, Газпром, лоббировали свои интересы в Соединенных Штатах. Потому там нет единой точки зрения в принципе, а внутри властной команды США нет единой точки зрения по таким контроверсионным вопросам, как строительство трубопровода Северный поток-2.

К тому же, торги идут на глобальном уровне: Сирия, Иран, Северная Корея, несчастная Украина… Кто-то кому-то уступил в одной сфере интересов, кто-то кому-то – в другой. Так сегодня делаются дела. А учитывая информацию, которая всплыла в показаниях одного из американских политиков, о том, что Трамп устал от Украины, так как украинские проблемы мешают решению глобальных вопросов (и не только Штатам), Украине на оптимистичный сценарий рассчитывать не особо приходится.

С другой стороны, в Германии и других европейских странах уже дали понять, что, если американцы пытаются противодействовать реализации экономических проектов, сулящих выгоду странам ЕС, Европа не будет просто молча смотреть, а введет ответные ограничительные меры. На фоне торговой войны между ЕС и США никакого позитива эта история, естественно, не добавит.

Однако, на мой взгляд, уже поздно вводить какие-либо санкции. Ведь Северный поток-2 практически достроен, осталось каких-то 15% трубопровода. Потому, даже если сейчас будут введены какие-то санкции, потребуется время на подписание их президентом США – к тому моменту СП-2 уже будет полностью готов.

А какой смысл вводить санкции потом, постфактум, когда строительство будет завершено?

Какими могут быть санкции США, которые способны остановить строительство трубопровода? Существует ряд технологий, которые используются при строительстве газопроводов, например, суда, которые прокладывают на больших водных глубинах трубопроводную трассу. Доступ к подобным технологиям ограничен – таких компаний всего несколько в мире. В частности, подобные технологии есть у китайцев. Но – очень большие вопросы к качеству работы.

В общем, американцам нужно было все это сделать раньше. Почему они затягивали процесс, я объяснил выше. Скорее всего, даже если санкции будут введены, они будут, мягко говоря, неэффективны.

Кроме того, у меня есть еще одна версия, которой нет подтверждения. Я думаю, что Путин мог договориться с Трампом, и потому американцы процесс принятия решения о введении санкций затянули до последнего. И теперь они введут санкции для проформы, чтобы показать, что они якобы борются с Путиным, с Россией. Но все прекрасно понимают, что смысла в них уже не будет.

Подобные вопросы обсуждаются на самом высоком уровне, чтобы, с одной стороны, американцы сохранили лицо, а с другой – чтобы русские за не-введение этих санкций пошли на уступки в каких-то других сферах, выгодных США. Идет глобальная игра, и Северный поток-2 – это лишь один из элементов этой игры.

Если Конгресс США предусмотрит эти санкции в оборонном бюджете на 2020 год, то будет вопрос к эффективности санкций. Прежде всего, нужно понимать, что за меры будут предусмотрены. А, кроме того, мне лично не ясно, причем тут вообще оборонный бюджет – не понимаю, какое отношение к газопроводу имеют вооруженные силы США.

Например, есть компания Allseas, которая занимается прокладыванием труб на большой глубине. Это – большой бизнес, который в том числе предоставляет суда-трубоукладчики и другой специализированный флот. Допустим, США постановят, что эта компания не должна сотрудничать с консорциумом Nord Stream-2, иначе их не будут финансировать никакие банки, а заказчики, в том числе американские, не будут с ними работать. Напрямую Штаты не могут запретить компании участвовать в каком-либо проекте, в том числе строительстве СП-2. Зато Штаты могут настолько ухудшить бизнес-среду для этой компании, что она не сможет работать в дальнейшем.

Если рассматривать тот законопроект, о котором говорилось в материале Atlantic Council, то тоже нужно понимать, что именно будет написано в законопроекте. Причем в отдельном законопроекте, а не в какой-то части оборонного бюджета США. В отдельном законе действительно могут быть прописаны все те вещи, о которых я говорил выше. Но как санкции будут работать постфактум, если трубопровод уже будет построен – не ясно. Я думаю, они едва ли помешают строительству.

Так что пока не представляю, как замысел с санкциями может быть осуществлен, как можно приостановить строительство Северного потока-2 на нынешнем этапе. Сценарий с американскими санкциями вряд ли сработает. Это надо было делать намного раньше, а не сейчас, когда трубопровод, по сути, уже построен: сухопутная часть, по официальной информации, должна быть сдана к 1 января 2020 года, а строительство морской части может немного затянуться, но не критически, не на год.

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт по вопросам энергетики, «Главред»