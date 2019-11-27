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В белорусских магазинах нашли опасную селедку

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  • 27.11.2019, 9:11
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В белорусских магазинах нашли опасную селедку

Ее поставляют из России.

Сотрудники Госстандарта во время проверки магазинов в Витебске нашли рыбные пресервы с многократным превышением дрожжей в составе, пишут «Витьбичи».

Проблема была с пресервами рыбными «Любо есть» торговой марки VIСI в полимерной упаковке по 150 и 200 граммов производства ООО «Вичюнай-Русь». Их поставщик в нашу страну — предприятие «ЭкоФорт» из Минского района.

Исследования в лаборатории показали, что некоторые консервы этой марки не соответствует требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» — по превышению допустимого уровня дрожжей.

Так, в сельди в масле с укропом «Царская» содержание дрожжей превысило норму в 55 раз, в сельди «Оригинальная» — в 60, в «Ассорти из филе-кусочков сельди тихоокеанской соленой и скумбрии атлантической холодного копчения в масле» — в 140 раз. А сельдь в масле «К картошке» стала «рекордсменкой»: дрожжевых грибов в ней оказалось в 400 (!) раз больше допустимого.

Употребление таких консервов может нанести вред здоровью. Продажу партии, которая находилась в магазинах, сразу же запретили.


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