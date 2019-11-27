Трампа пригласили на слушания по импичменту 1 27.11.2019, 9:32

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Процедура в Палате представителей Конгресса США назначена на 4 декабря.

Комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках подготовки к процедуре импичмента.

Письмо с приглашением Трампа отправил глава комитета Джерольд Надлер, сообщает nv.ua.

По словам Надлера, Трамп «может воспользоваться этой возможностью, чтобы присутствовать на слушаниях по импичменту» или «может прекратить жаловаться на процесс».

Он надеется, что президент решит участвовать в слушаниях лично или направить на них своего адвоката.

Слушания назначены на 4 декабря. Трампа просят сообщить комитету о своем решении не позднее 1 декабря.

Напомним, с 13 ноября расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей переходит в режим публичных слушаний.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Она была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Также перед разговором Трамп приостановил выделение военной помощи для Украины.

После скандала вокруг телефонного разговора спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа за вероятное давление на президента Украины.

31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента Дональда Трампа.