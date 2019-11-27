Динамовцы Энрот и Грецкий лидируют в голосовании для участия в Матче звезд КХЛ 27.11.2019, 9:45

Болельщики определяют самых достойных для выступления от дивизиона Тарасова.

Игроки минского "Динамо" Юнас Энрот и Вячеслав Грецкий лидируют в болельщицком голосовании, определяющего участников грядущего Матча звезд КХЛ от дивизиона Тарасова, сообщает pressball.by.

22-летний Грецкий — форвард четвертого звена "Динамо". В нынешнем регулярном чемпионате нападающий принял участие в восьми матчах за основную команду, 31-летний Энрот — основной вратарь "зубров".

После того как болельщики сформируют стартовые четверки (проголосовать можно здесь), на втором этапе свой выбор сделают представители СМИ (2-9 декабря). Затем спортивный департамент КХЛ выберет еще четырех игроков каждой из команд, включая вратаря.