Сайт «Хартия-97» объявляет набор волонтеров 27.11.2019, 9:57

Сайт charter97.org объявляет набор волонтеров для журналистской работы в варшавском офисе редакции.

Обязательные условия — опыт работы в интернет-журналистике, знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории нашей страны, владение белорусским и русскими языками (английский и польский - приветствуются), грамотность, желание и готовность много и интересно работать. Журналистское образование желательно, но не обязательно. В первую очередь будут рассматриваться претенденты, проживающие в Польше.

Волонтеры, успешно прошедшие испытательный срок, могут рассчитывать на официальное трудоустройство. Пишите на почту charter97@gmail.com.