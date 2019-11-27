Что подорожает в Беларуси с 1 декабря? 27.11.2019, 10:11

Изменения, которые скажутся на семейном бюджете граждан.

Какие изменения произойдут в Беларуси в последний месяц 2019 года? Повышенные тарифы на мобильную связь, цены на сигареты, новые международные поезда и традиционные уже штрафы – чего еще ждать жителям Беларуси в декабре? Myfin.by подготовил подробный обзор.

А1 повысит стоимость тарифных планов

A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания физлиц и юрлиц по некоторым тарифным планам.

Как сообщили в компании, с расширением объема предоставляемых услуг изменится и стоимость абонентских плат, минут, SMS, сверх включенных в абонентскую плату, дополнительных услуг некоторых тарифных планов, стартовавших в 2019 году. Также изменения коснутся стоимости опций «Безлимитные звонки во все сети», «Безлимитный интернет» на архивных тарифных планах линеек «Комфорт» и «Комфорт+».

Изменятся с декабря и условия обслуживания корпоративных клиентов.

Сигареты подорожают

С 1 декабря дорожают некоторые марки сигарет. Повышение цен в среднем составит от 1 до 10 копеек.

Так, в частности, из продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» на 5 копеек дорожают некоторые виды сигарет Pall Mall, Rothmans, Kent, на 10 копеек – Vogue. А у «Табак-инвест» цены на отдельные марки повышаются на 1-4 копейки.

С 1 декабря за летние шины на авто могут наказать

В Беларуси установлены сроки обязательной смены шин. С наступлением зимнего сезона, который продолжится с 1 декабря по 1 марта, автомобили надо «переобуть» в зимние шины.

За участие в дорожном движении транспорта без зимних шин предусмотрено наказание для водителей. Это может быть предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 базовая сегодня - 25,5 рубля).

При этом, с учетом погоды и дорожных условий, ГАИ рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже переобувать автомобили в зимние шины.

В Госавтоинспекции сообщили, что с 27 ноября по 4 декабря пройдет акция «Лучший тюнинг для машин - установка зимних шин». Она проводится для профилактики зимних ДТП и пропаганды использования шин соответственно сезону.