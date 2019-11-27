закрыть
27 ноября 2019, среда, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами

  • 27.11.2019, 10:35
Сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами

Истребители ЦАХАЛ ответили на обстрелы израильской территории.

Израиль обстрелял объекты в секторе Газа в ответ на запущенные с их стороны ракеты, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.

Израильтяне сообщили, что направили свои истребители для нанесения ударов по объектам ХАМАСа.

Перед этим, во вторник вечером, военные зафиксировали два запуска ракет из сектора Газы. На что в городе Сдерот и соседних общинах среагировали сирены воздушной обороны.

Сообщается, что одной из целей Израиля стал объект для «производства оружия».

Перед началом ракетных ударов премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил сектор Газа о «серьезной ошибке», которую они делают. Он пообещал «жестко реагировать» на любое нападение.

Запуск ракет со стороны ХАМАСа произошел после протестов палестинцев в ответ на заявление США о том, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич