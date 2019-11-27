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Правда о «выборах»
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СМИ сообщили о лишении кипрского гражданства Олега Дерибаски

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  • 27.11.2019, 11:06
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СМИ сообщили о лишении кипрского гражданства Олега Дерибаски
ОЛЕГ ДЕРИПАСКА
ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Власти Кипра назвали имена россиян, которые лишены гражданства страны.

Об этом сообщает издание Reporter со ссылкой на газету Politis.

Утверждается, что паспортов лишены: «Олег Дерибаска, его сын и дочь, Владимир Столяренко, его жена и дочь, а также Александр Бондаренко, его жена и двое сыновей» (написание имен приведено в соответствии с источником).

РБК направил запрос представителю Олега Дерипаски, у которого, как стало известно в марте 2018 года, был кипрский паспорт.

Forbes указывает, что Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Оба в России обвиняются в мошенничестве и объявлены в международный розыск. 22 ноября стало известно, что Столяренко и Бондаренко направили жалобу в Генпрокуратуру, в которой оспорили действия следствия.

В ноябре власти Кипра объявили о проверке выданных «золотых паспортов». 6 ноября стало известно, что процедуру лишения гражданства запустили в отношении 26 человек, в том числе и граждан России. Их имена не уточнялись. Президент Кипра Никос Анастасиадис обещал, что любой, кто получил гражданство в нарушение строгих критериев, будет его лишен.

Кипр не публиковал официальные списки получивших гражданство за инвестиции.


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