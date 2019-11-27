Профсоюз РЭП помог гомельскому дальнобойщику сохранить 6000 евро 27.11.2019, 11:08

Уникальная победа независимого профсоюза.

18 ноября Верховный Суд Беларуси поставил точку в споре гомельского дальнобойщика Александра Евсейчука с литовской фирмой ЗАО «TRANSTIRA», которая требовала с водителя около 6 000 Евро за разукомплектованный грузовой автомобиль, сообщает praca-by.info.

Ситуацию комментирует правовой инспектор профсоюза РЭП, правозащитник Леонид Судаленко, который взялся за дело гомельчанина и довел его до победы.

Юрист рассказал, что еще летом текущего года Гомельский областной суд удовлетворил ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения на территории Беларуси решения Апилинкового суда города Вильнюса (Литва) о взыскании с водителя в пользу ЗАО «TRANSTIRA» денежной суммы в размере 5 868,03 Евро.

Белорусский дальнобойщик работал на литовскую фирму, перевозя грузы по Европе. После одного из рейсов работодатель не смог выплатить ему зарплату. Тогда 42-х летний мужчина, являющийся многодетным отцом, поставил фирме условия – нет зарплаты, нет автомобиля. Отогнав фуру на одну из автостоянок, он вернулся в Гомель и стал ждать.

А в это время автомобиль на автостоянке был разукомплектован. Полиция виновных не нашла и ЗАО «TRANSTIRA» по неизвестным причинам выставила материальные претензии не владельцу автостоянки, а Евсейчуку через суд Вильнюса.

К этому времени Александр работал уже у иного нанимателя, развозя грузы по все той же Европе. И каково же было удивление, когда в один из дней его побеспокоили судебные приставы. Оказалось, что заочное решение литовского суда вступило в силу, а гомельский областной суд, опять же, заочно разрешил его исполнение на территории Беларуси.

«Оспаривая определение областного суда, мы в первую очередь начали с восстановления пропущенных сроков. Доказательство у нас было не оспоримое - Александр выехал из страны в марте и въехал только в конце августа. О дате, месте и времени рассмотрения претензий в судах его никто в известность не ставил».

«После восстановления процессуальных сроков для обжалования определения областного суда мы подали в Верховный суд частную жалобу», - продолжает юрист. «Наша правовая позиция была простой - заявляя о заочных судах, как в Литве, так и в Гомеле, мы представили паспорт со штампами пограничной службы Польши, которые подтвердили отсутствие водителя в стране около полугода, с 27 марта по 30 августа» - поделился юридическими тонкостями правозащитник.

Защитник водителя отметил, что в указанный период его подзащитный работал на иного работодателя дальнобойщиком, осуществляя перевозки грузов по Европе и следовательно, не мог физически находится как по месту своей регистрации в Гомеле, так и в стране в целом.

«Верховный суд Беларуси согласился с доводами нашей жалобы о лишении Александра права на справедливое судебное разбирательство, права на защиту, отменив разрешение на принудительное исполнение на территории страны решения литовского суда». Права человека сохранили работнику 6000 евро».

«Если литовская фирма и далее будет требовать исполнение заочного решения своего суда, мы готовы защищаться, благо литовские суды находятся под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, где право на справедливый суд незыблемо», - добавил Л. Судаленко.

В доказательство своих слов правозащитник приводит дело пенсионера Ивана Осеюка с под Бреста, у которого государство за нарушение при пересечении госграницы конфисковало старенький жигуль. В этом деле Комитет ООН по правам человека обязал Беларусь возместить стоимость авто только по той причине, что мужчину «забыли» пригласить в областной суд, где рассматривалась его жалоба.