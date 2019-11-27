Назван рецепт идеального коктейля от похмелья 2 27.11.2019, 11:21

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Фото: The Drinks Business

Как легче пережить последствия предшествующих алкогольных возлияний?

Исследование провели ученые индийского Института химической технологии в Мумбаи, которые искали оптимальное средство для облегчения последствий похмелья. В результате были найдены продукты, позволяющие быстрее восстановиться после обильного употребления алкоголя, сообщает «Популярная механика» со ссылкой на The Daily Mail.

Несмотря на то, что степень опьянения зависит от того, что пил человек, генетические особенности его организма и скорость расщепления алкоголя, специалистам под руководством доктора Шраддха Шринивасан удалось найти то, что помогает облегчить последствия приема алкоголя. В число спасительных продуктов вошли груша, лайм, кокосовое молоко, сыр, помидоры и огурцы.

С учетом того, что смешать эти компоненты вместе и сохранить приемлемый вкус, с помощью группы из 15 добровольцев была найдена оптимальная рецептура коктейля, состоящего на 65% из груши, на 25% из лайма и на 10% из кокосового молока. Также эффективны против похмелья имбирь, финики, какао, обезжиренные сливки (пахта) и пшеница. Все эти продукты позволяют сделать более эффективными в борьбе с ацетальдегидом природные ферменты алкогольдегидрогеназа (АДГ) в печени и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ), обнаруженные в печени, почках и легких.

К числу продуктов, которые не помогают избавиться от последствий приема алкоголя, авторы исследования отнесли молоко, овес, арахис, просо, кукурузу, перец, гвоздику, мускатный орех, тмин, корицу, яйца, витамин С и кофе. Нейтрально на похмелье действуют черный виноград, крыжовник, чеснок, кориандр.