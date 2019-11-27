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Правда о «выборах»
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Роберт Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов

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  • 27.11.2019, 11:52
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Роберт Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов
Роберт Левандовски
Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Поляк забил четыре мяча в ворота «Црвены Звезды» за 14 минут и 31 секунду.

Польский страйкер "Баварии" Роберт Левандовски побил рекорд Лиги чемпионов, забив в выездном матче группового раунда с "Црвеной Звездой" (6:0) четыре мяча за 14 минут и 31 секунду. второго тайма. Это самый быстрый покер в истории турнира, пишет "Прессбол".

Первый гол Левандовски забил на 53-й минуте, реализовав пенальти. Затем нападающий отличился на 60-й, 64-й и 67-й минутах.

При этом в первом тайме арбитр после консультации с VAR отменил еще один гол Левандовского.


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