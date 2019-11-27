Зеленский о визите в Эстонию: С такими друзьями — только вперед! 27.11.2019, 12:14

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Фото: Офис Президента Украины

Сегодня президент Украины посетит Литву.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время его визита в Эстонию были заключены документы о сотрудничестве государств в сфере цифровых трансформаций и подписано заявление о поддержке Украины со стороны Эстонии.

Также министерства обороны двух стран заключили декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны, напиал Зеленский на своей странице в "Фейсбуке", передает сensor.net

"Сегодня в Эстонии мы подписали важный документ – о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований. Да, я тоже хочу, чтобы за несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться, зарегистрировать ребенка, бизнес, получить нужный документ. Сегодня же министерства обороны Украины и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны", - рассказал он.

"Эстония - маленькая страна, но здесь сильный дух побед. А с такими друзьями - только вперед!" - резюмировал Зеленский.

Сегодня президент Украины с визитом посетит Литву.