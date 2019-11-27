«Поразило отношение литовцев»5
- 27.11.2019, 12:29
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Столько белорусских флагов столица Литвы не видела с начала девяностых.
«Я и радовалась, и грустила, и улыбалась, и плакала», — пишет в «Фейсбуке» участница перезахоронения Кастуся Калиновского в Вильнюсе Светлана Коваленко:
Что больше всего поразило?
Поразил уровень. Их похоронили, как настоящих героев величайшей величины. Они заслужили.
Поразило количество белорусов. Я боялась, чтобы мы не растворились среди поляков и литовцев. Вышло наоборот.
Поразило отношения литовцев к нам.
Площадь: «Мы вас понимаем», «Мы вас поддерживаем». И слезы на глазах.
Около Рос. «Так радостно видеть столько белорусских флагов. Такого не было с года 1988-го, 1990-го. Белорусы приезжали нас поддерживать».
Башня на горе Гедимина, суббота, сотрудница музея: «Мы отсюда наблюдали за тем, что вчера происходило, это было так красиво. Мы очень рады, что вы приехали».
Кафе, вечер субботы: «Я ехал сегодня с сыном на машине и мы видели ваше шествие. Сын молодой еще, 20 лет, ничего не понимает, поэтому спросил, что это за флаги. Я объяснил. Это было так красиво! Молодцы!».
«Я думал, вас там всех задушили, а когда увидел, сколько вас вчера было, очень обрадовался! Столько белорусских патриотов! Держитесь! Приезжайте к нам еще».