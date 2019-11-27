Искусственный интеллект помог найти соавтора пьесы Шекспира 27.11.2019, 12:41

1,022

Известный драматург работал в тандеме.

«Генрих VIII» — пьеса Уильяма Шекспира, написанная в 1613 году и посвященная в основном описанию бракоразводного процесса английского короля с его первой женой Екатериной и браку с Анной Болейн.

До середины XIX века авторство произведения не подвергалось сомнению. Версию о том, что Шекспир работал над пьесой не в одиночку выдвинул английский исследователь Джемс Спеддинг. Он обратил внимание, что в шекспировском тексте явно просматривается стиль драматурга Джона Флетчера: например, манера писать «ye» вместо «you» и «em» вместо «them».

По мнению Спеддинга, перу Шекспира принадлежала лишь треть произведения. Более поздние историки предположили, что у пьесы мог быть и третий автор — Филип Мессингер, который часто сотрудничал с Флетчером.

How much of Shakespeare's play Henry VIII was written by someone else? Machine learning may be able to provide unprecedented insight into #literary history. https://t.co/s7qe1q0etA — Porcupine's Quill (@porcupinesquill) November 25, 2019

В попытке идентифицировать автора, исследователи Чешской академии наук (Прага) во главе с Петром Плехачом разработали алгоритм для определения закономерностей в языке и ритме всех работ троих драматургов, написанных в тот же период времени, что и «Генрих VIII».

Результаты почти полностью исключили участие Мессингера, но анализ показал, что Флетчер написал почти половину пьесы. Так, Шекспир написал первые две сцены, Флетчер — кусок от третьей сцены первого акта до третьей сцены второго, затем Шекспир продолжил до начала третьего акта. Под сомнением оказался четвертый акт. По версии исследователей, он может принадлежать другому, неизвестному автору.

«Можно полагать, что «Генрих VIII» является результатом сотрудничества Уильяма Шекспира и Джона Флетчера», – заявил Петр Плехач.

Если результаты работы будут признаны исследователями творчества Шекспира, это завершит многолетние дебаты. Однако ответ на вопрос, почему Шекспир и Флетчер работали над пьесой совместно, мы можем никогда не узнать.