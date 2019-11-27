Конфликт между Турцией и США выходит на новую стадию 1 27.11.2019, 12:44

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Cтамбул мог испытать радарные системы российских комплексов С-400.

Конфликт между Турцией и США, судя по всему, выходит на следующую стадию: турецкие СМИ сообщили о том, что Анкара тестирует российскую систему ПВО, несмотря на угрозы санкций со стороны Вашингтона, сообщает «Голос Америки».

В понедельник турецкие истребители F-16 пролетели на малой высоте над турецкой столицей в рамках двухдневных учений, предположительно связанных с испытаниями радарной системы недавно приобретенных российских комплексов С-400.

Покупка комплексов С-400 стала серьезным фактором напряженности между Анкарой и Вашингтоном, который утверждает, что система представляет угрозу обороне НАТО.

«Турция все еще может вернуться за стол переговоров. Они знают, что для того, чтобы это сработало, они должны уничтожить или возвратить или как-то избавиться от комплексов С-400», – заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента на брифинге в среду.

Он добавил, что если Анкара пойдет дальше и активизирует систему ПВО, за этим могут последовать санкции.

Несмотря на то, что С-400 были поставлены в сентябре, Вашингтон, казалось, отступил, дав понять, что санкции будут введены только в случае, если Анкара активирует систему.

Министр обороны Турции Хулуси Акар, однако, в понедельник повторил позицию Анкары, что комплексы не угрожают системам НАТО.

По словам министра, Турция с самого начала споров с США говорила, что С-400 будут автономной системой.

«Мы никоим образом не собираемся интегрировать ее с системами НАТО. Она будет работать независимо», – сказал Акар в понедельник.

В Анкаре растет недовольство Вашингтоном, учитывая, что бывший президент Барак Обама не продал Турции американские ракеты Patriot.

«У России есть ракеты, они есть и у Ирака, Ирана, Сирии...», – заявил советник турецкого президента по внешней политике Месут Джашин.

«Мы покупаем российские системы С-400, и нам говорят, что, мол, вы плохие, вы нарушаете правила, принципы НАТО, закупаете российские ракеты», – добавил он.

Проведенные в понедельник испытания радарной системы С-400 расцениваются многими как вызов Вашингтону.

Пакет масштабных новых политико-экономических санкций против Турции в настоящее время ожидает ратификации в Конгрессе.

«Конгресс каким-то образом занял очень антитурецкую позицию. У нас осталось лишь несколько друзей в Конгрессе, – говорит бывший турецкий посол Митхат Ренде. – Трудно понять, как они стали настолько антитурецкими, настолько эмоциональными».

Однако проведенные в понедельник испытания компонентов С-400 значительно снижают вероятность того, что Вашингтон разблокирует продажу Турции истребителей F-35.

Президент США Дональд Трамп заблокировал поставки в связи с опасениями, что используемые в этих самолетах стелс-технологии могут быть скомпрометированы передовыми российскими радарными системами.

Истребители F-35 должны были сменить стареющую турецкую флотилию из F-16. Анкара предупреждает, что в качестве альтернативы может закупить российские самолеты Су-35.

Однако аналитики считают, что масштабные закупки российских истребителей, вероятно, будут иметь далеко идущие последствия, гораздо более значительные, чем приобретение С-400.

Так, подготовка турецких пилотов Су-35 будет проходить в Москве, и Турцию могут исключить из совместных военно-воздушных учений с партнерами по НАТО.