Виват, наш Генерал! 2 Алесь Киркевич, «БелГазета»

27.11.2019, 13:06

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Белорусы красиво и достойно попрощались с Калиновским и его соратниками.

В пятницу в Вильнюсе тысячи белорусов проводили в последний путь прах Кастуся Калиновского и других повстанцев 1863г. Тела героев с честью были перенесены на старое кладбище Расу под сенью бело-красно-белых, литовских и польских флагов.

В СМИ обычно фигурировал термин «перезахоронение», однако есть нюанс. Самих повстанцев российские власти казнили и попросту бросили в яму на территории гарнизона, под горой Гедимина. Без почестей, молитв, проводов, тайно. Останки были выявлены совсем недавно, во время оползня. Словно земля отдала прах потомкам народов - участников Восстания: белорусам, литовцам, полякам. Поэтому, правильнее, наверное, все-таки похороны.

Сложно сказать, когда в последний раз Вильнюс видел такое море бело-красно-белых флагов и тысячи тепло одетых белорусов, которые приехали с детьми, женами и мужьями, на автобусах, поездах и личных машинах. Писатели, художники, программисты, официанты, инженеры, менеджеры, верующие и неверующие, правые и либералы, белорусско- и русскоязычные, члены партий и абсолютно аполитичные. Похороны Калиновского объединили граждан разных взглядов, а вот между властью и обществом в очередной раз пробежал холодок.

Дело в том, что на церемонии присутствовали президенты Литвы и Польши. Гробы с прахом нес совместный польско-литовский почетный караул. Однако почетного караула с нашей стороны замечено не было. Когда во время уличной трансляции выступлений первых лиц в соборе к присутствующим обратился вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, некоторые его пассажи сопровождались возгласами «Ганьба!» со стороны белорусов.

Конечно, крики во время прощальной церемонии не самый лучший формат поведения. Но как же быть? «За державу обидно»! Эпохальное событие в белорусской истории, похороны одного из пионеров нашей национальной идеи были фактически проигнорированы властями. Официальный репортаж БелТА не содержит ни одного фото белорусов, приехавших на похороны земляка. Зато - содержит фото Петришенко…

Получается, что несколько тысяч сознательных белорусов заменили и официальную делегацию, и почетный караул от Минобороны? С одной стороны, жутко обидно, ведь Беларусь - независимое государство уже который год. Независимое от чего, получается? От национальной идеи, от народа, от культуры памяти?.. С другой стороны, все это только укрепляет уверенность: даже если с государством у нас «напряг», то с людьми - все в порядке. Ведь если в будний морозный день приехали тысячи, сколько приехало бы в выходной да в теплую погоду? Пожалуй, десятки тысяч. И это не «пленные» студенты и не «мертвые души» из БРСМ, а наши обычные улыбчивые сограждане, которым не все равно.

А все-таки странно, откуда у официального Минска такая неприязнь к Калиновскому. Ну да, Калиновский воевал с русскими войсками и администрацией. А с Россией «мы дружим»… Но даже в Украине времен миролюбивого и дипломатичного Кучмы не стеснялись ни Мазепы, который воевал с петровской Россией, ни Шевченко, который в поэтической форме ругал русских последними словами. Национальные трактовки прошлого, прочтения образов политиков и военачальников, как правило, конфликтны с соседями. Но это история не про то, чтобы всем перессориться, а про то, чтобы уважать друг друга и себя в первую очередь.

В том же Минске есть сквер Симона Боливара - латиноамериканского Калиновского. Но нет ни площади, ни сквера, ни нормального памятника нашему белорусскому Боливару.

Несмотря на все нюансы, белорусы все-таки попрощались с Калиновским и его соратниками. Красиво, достойно… «Прощай, наш Генерал!» - такие теплые слова можно было услышать от участников или прочитать в социальных сетях. По окончании церемонии остался лишь один момент. Эмоции улягутся, а всем участникам со светлыми лицами и национальными флагами в рюкзаках придется возвращаться домой. В Беларусь. А здесь еще холоднее. Зима, но пока без снега. Серость, атмосфера позднего «совка», закоченевшие наряды милиции в переулках… Как не забыть среди всего этого заветов Калиновского? Как из свидетелей похорон стать творцами нового завтра своей Родины?..

Алесь Киркевич, «БелГазета»