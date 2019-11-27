Международные резервы Украины выросли на $600 миллионов 27.11.2019, 13:13

Национальный банк страны отчитался о ЗВР.

В последние месяцы золотовалютные резервы Украины сокращаются, но в целом с начала года выросли.

За три квартала 2019 года международные валютные резервы Украины увеличились на $600 млн – до $21,4 млрд. Об этом говорится в отчете Национального банка, сообщает korrespondent.net.

"Международные валютные резервы увеличились на $0,6 млрд, если сравнить с началом года, и на конец сентября 2019 года составляли $21,4 млрд. В то же время в результате укрепления национальной валюты гривневый эквивалент статей отчета о финансовом состоянии, которые берутся в расчет международных валютных резервов уменьшился на 60,6 млрд грн", - сказано в сообщении.

По данным НБУ, на 1 ноября международные резервы уменьшились незначительно на 0,2%.

Напомним, в сентябре международные резервы сократились на 2,6% (на 577,47 млн долларов).