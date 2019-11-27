Белорусским властям на заметку: Китай может забрать у Кении порт Момбаса за долги 3 27.11.2019, 13:20

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Порт Момбаса является крупнейшим транспортным узлом.

Китай может получить контроль над активами Администрации портов Кении KPA, в том числе портом Момбаса, если государственная железнодорожная корпорация Кении KRC не выполнит свои долговые обязательства перед Экспортно-Импортным банком SGR Китая, сообщает African Stand со ссылкой на заключение аудиторов национальной счетной палаты по итогам проверки в прошлом месяце, пишет finanz.ru.

Согласно отчету главы счетной палаты Ф.Т. Кимани, активы KPA подвергаются риску, поскольку администрация брала на себя обязательства по обеспечению загрузки построенной Китаем железной дороги стандартной колеи Момбаса-Найроби (SGR).

Китай предоставил на строительство SGR кредиты на сумму около 500 млрд кенийских шиллингов (окло пяти млрд долларов США). Строительство второй очереди SGR официально завершилось в октябре 2016 года. Коммерческие грузовые операции начались с начала 2018 года. Убытки SGR за первый год работы составили 10 млрд шиллингов.

Выплаты по кредитам должны начаться в середине следующего года по истечении пятилетнего льготного периода.

Порт Момбаса является крупнейшим транспортным узлом, обслуживающим внешнюю торговлю стран Восточной Африки, в том числе Уганды, северной Танзании, Южного Судана, Бурунди, Руанды и восточной части Демократической Республики Конго. Согласно прогнозам KPA в сентябре, контейнерооборот порта в этом году достигнет 1,4 млн TEU по сравнению с 1,3 млн TEU в 2018 году. В настоящее время в порту идет строительство второго контейнерного терминала, которое финансируется за счет кредита, предоставленного правительством Японии.

В декабре 2017 года правительство Шри-Ланки было вынуждено передать Китаю за долги порт Хамбантота.

В сентябре 2018 года Замбия таким же образом потеряла контроль над столичным международным аэропортом.

Напомним, Беларусь находится в числе 30 крупнейших должников. Особую опасность представляет непрозрачность китайских кредитов. Значительная часть их вообще засекречена — если не целиком, то по ряду условий. При этом такие кредиты в силу своих особенностей не учитываются в статистике МВФ и Всемирного банка.