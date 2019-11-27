Ученые: Большинство дельфинов — правши 27.11.2019, 13:39

Как проявляется «праворукость» у этих млекопитающих?

Около 90% людей используют правую руку более ловко по сравнению с левой, но мы не единственные животные, которые проявляют такие предпочтения: гориллы, как правило, правши, кенгуру — левши, а вот у кошек все зависит от пола. Коты чаще всего используют для сложных действий левую лапу, а кошки — правую, пишет «Вокруг света».

Теперь исследователи из некоммерческой организации Dolphin Communication Project обнаружили, что дельфины-афалины демонстрируют даже более сильное проявление «праворукости», чем люди.

Исследователи, изучающие популяцию дельфинов-афалин на Багамах, говорят, что рабочая сторона дельфина проявляется во время питания, когда животные плавают близко к морскому дну. Дельфины использую эхолокацию и зарывают мордочки в песок, как только обнаруживают там добычу.

Как проявляется «праворукость» у дельфинов

По словам ученых, животные делают резкий и внезапный поворот, прежде чем начать копать своим «клювом», и этот поворот в 99 процентах случаев левый. Исследователи сообщают, что это свидетельствует о «праворукости» дельфинов, ведь таким образом животные держат свой правый глаз и правую сторону тела ближе ко дну океана.

Только четыре из всех 709 поворотов, которые исследователи наблюдали с 2012 по 2018 годы, были сделаны вправо, и все — одним и тем же дельфином.

Ученые предположили, что большинство дельфинов активнее задействует правую сторону при кормежке потому, что канал пищи, проходящий через их гортань, шире справа, чем слева. Исследования также показали, что дельфины производят эхолокационные щелчки с помощью голосовых губ на правой стороне головы, что может быть выгодно, если эту сторону держать ближе ко дну океана.

Потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, дает ли «праворукость» дельфинам какие-либо преимущества при поиске пищи.