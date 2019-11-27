Эксперт: У Польши — большой потенциал электромобильности 2 27.11.2019, 13:38

Страна осуществляет правительственный план «Миллион электромобилей до 2025 года».

Электромобильность является приоритетным направлением развития для польского правительства.

Следует сказать, что Польша осуществляет правительственный план «Миллион электромобилей в Польше до 2025 года». Но пока что по польских дорогах ездит около 7000 электроавтомобилей.

По информации «Польской ассоциации альтернативных видов топлива», за 7 месяцев 2019 года в Польше было зарегистрировано больше 2 тысяч электроавтомобилей и гибридов, что на 86 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это тема интересует не только людей, связанных с экономикой и производством, но в польских реалиях, это стало вопросом с политическим подтекстом, поскольку премьер-министр охотно ссылается на этот вопрос, как это было во время «Global e-Mobility Forum».

В интервью «Польскому Радио» перспективах и возможностях Польши в сфере электроавтомобильности, говорил Якуб Вех из портала energetyka24.com:

«Польша является лидером в многих областях электромобильности, но не в тех, которые первым приходят на ум, когда мы думаем об этом транспортном сегменте. У нас большой потенциал в плане производства аккумуляторов для электромобилей. Также мы имеем большие возможности по изготовлению электроавтобусов, электропоездов, деталей к ним и всего, что с этим связанно. Но, если речь идет о электромобилях, то этот сектор, в Польше, не так сильно развит».

Говоря о заявлении главы правительства о миллионе электромобилей на улицах польских городов до 2025 года, эксперт отметил следующее:

«Еще в самом начале, на старте проекта электромобильности в Польше, мы начинали с очень высокой планки – «Миллион электромобилей в Польше до 2025 года», но сейчас их только несколько тысяч. И, к сожалению, этот проект на сегодняшний день невозможно реализовать».

Якуб Вех отмечает, что это не только вопрос только машин и их наличия на рынке. Этот вопрос цен на машины с электродвигателем, и что должна существовать целая программа стимуляции, льгот, налоговых скидок. Для правильного функционирования всего сектора нужно создать целую инфраструктуру:

«Заявление премьера Моравецкого в данном случае являются не столько целью, сколько направлением. И Польша уже двигается в направлении па созданию электромобильной инфраструктуры. Польша принимает активное участие в развитии и исследованиях проектов, связанных с электромобилями. Электромобильность имеет шанс существовать и развиваться либо в богатых странах, либо в странах, где уровень поддержки и дотации данной отрасли государством очень высокий».

По мнению эксперта Польша, на сегодняшний день, не является очень богатой страной, но и на большие дотации от государства не стоит рассчитывать.

Стоимость электромобилей постепенно будет снижаться. Возникает вопрос: стоит ли сейчас базироваться на существующей аккумуляторной технологии, или стоит все-таки подождать чего-то нового. Возможно стоит обратить внимание на водородные технологии.

А имеем ли мы сколько времени, чтобы эту «революцию» переждать, и дождаться следующей? Некоторые считают, что Польша и так уже очень отстает в этом направлении, и ожидание чего-то нового может только еще более усугубить ситуацию.

Якуб Вех: «И тут действительно стоит понять, чего мы хотим от электромобильности. Если мы хотим, чтобы это было шансом для одного из польских производителей электромобилей, чтобы быть конкурентно способными на мировом рынке, то, к сожалению, у нас нет такой возможности. Но, а если мы хотим решить экономические вопросы (уменьшить количество выбросов, сократить уровень смога), то мы должны придумать как вписать электромобили в повседневную жизнь городов. По моем мнению, стоит просто более акцентировать внимание на электромобильности в сфере общественного транспорта и развивать это направление. Нам, в Польше, также стоит развивать образование под упором в направлении электромобильности, как общее, так и специальное. Чтобы инновационности, о которым говорил в своем экспозе Моравецкий, распространилась и на те направления, которые со временем.

В тоже время, эксперт подчеркивает, что развитие направлений, связанных с электротехнолохнологиями это хорошая инициатива, но это все-таки займет какое-то время.

Мы должны сосредоточится на определенных сегментах, в которых мы сможем быть на уровне с мировыми лидерами, а не пытаться сделать все и сразу. Например, это водородные технологии, которые вскоре будут новой страницей «электромобильной революции» автомобилей. И было бы очень хорошо, чтобы мы были готовы к этой революции. У нас есть все возможности преуспеть в данном направлении. Национальным центром исследований по развитию реализуются исследования и развития водородных технологий».

Имеем ли мы нужные ресурсы, чтобы хотя бы в будущем составить конкуренцию в области электромобильности?

Якуб Вех: «У Польши есть интеллектуальный потенциал для достижения этой цели и мы можем составлять конкуренцию. Но, для большого успеха мы должны изменить свое мышление об инновациях, и свой подход к вопросу инвестиций. И это получиться изменить, это уже меняется, хотя бы частично. Но для этого потребуется время».