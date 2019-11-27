Минэнерго: Россия может увеличить для Беларуси стоимость газа в 2020 году 27.11.2019, 13:53

1,207

Минск настаивает на пересмотре цен.

Российская сторона не исключает повышения цены на газ для Беларуси в 2020 году с текущих $127 за тысячу кубометров, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский, сообщает «Интерфакс».

– Они (российская сторона) не готовы пока пересматривать условия, которые сформированы для «Газпрома». Сейчас у нас $127 за тысячу кубометров. Эта цена должна быть пересмотрена. Она (цена на газ с 2020 года) может получиться и больше, – сказал Закревский.

– Может получиться и так, что они («Газпром») рассчитают цену на более высоком уровне, – уточнил замминистра.

Он считает, что такой подход принципиально противоречит принципам интеграции.

– Зачем тогда мы к 2021 году (планируемый срок ввода в действие интеграционных дорожных карт) выстраиваем? Чтобы эти колебания допустить? – задал вопрос замминистра.

В апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса Беларусь и Россия согласовали фиксированную цену поставок газа в Беларусь – $129 за тысячу кубометров в 2018 году и $127 за тысячу кубометров в 2019 году. Цена газа со следующего года для Минска остается неопределенной на фоне усилий сторон по углублению интеграции.