La Croix: Грузинская оппозиция стремится поменять власть 27.11.2019, 14:12

Фото: VANO SHLAMOV/AFP

Партия олигарха Иванишвили растеряла cвой кредит доверия.

Протесты в Грузии набирают обороты. Тысячи человек вышли 25 ноября на улицы Тбилиси с требованием об отставке правительства. Далее протестующие двинулись в сторону парламента, который они намереваются заблокировать, чтобы вынудить власти провести досрочные выборы. Среди демонстрантов находились представители практически всех оппозиционных партий, продемонстрировавшие один из редких моментов единства, пишет французское издание La Croix (перевод — inosmi.ru).

С июня страну сотрясают общественные движения, которые вперемешку выражают несогласие со сближением с Россией, ролью олигарха Бидзины Иванишвили (он запросто меняет премьеров, не обладая никакой официальной должностью), крупномасштабной коррупцией и застоем в экономике. После семи лет у власти партия Иванишвили «Грузинская мечта» стала символом недовольства населения, которое все больше задумывается об эмиграции.

В середине ноября отказ правящего большинства от введения пропорциональной системы дал новый толчок протестам. 17 ноября на улицы столицы вышли 20 000 человек, что весьма существенно по меркам этой небольшой кавказской страны. В толпе многие молодые демонстранты из ассоциативной среды, которые довольно враждебно относятся к традиционным партиям, все же согласились присоединиться к активистам оппозиции.

Молодежь в первых рядах

«Мы видим негодование молодежи, которая объединяется в такие группы как "Позор", "Решимость", "Перемены", — говорит закаленная демонстрантка Лика Иранидзе, которая участвовала еще в маршах независимости в 1989 году — Люди устали от авторитаризма власти, которая берет пример с России. Если принять отказ от реформы избирательной системы, у нас не останется надежды на будущее».

Власти пообещали ввести пропорциональную систему на парламентских выборах 2020 года, чтобы успокоить июньские протесты, которые были вызваны визитом российского депутата. Появление представителя Думы в стране, на которой все еще лежит отпечаток российско-грузинской войны 2008 года, повлекло за собой ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией неподалеку от здания парламента.

Через пять месяцев после инцидентов обещание реформировать избирательную систему было похоронено «бунтарями» от большинства, которые проголосовали против проекта вопреки указаниям Бидзины Иванишвили (первый случай подобного рода). Оппозиция восприняла это в штыки. Дипломаты европейских стран тоже нанесли визит Бидзине Иванишвили, чтобы выразить свое сожаление и удивление, которые были озвучены в официальном заявлении.

Одновременно вездесущий и далекий миллиардер, чья огромная вилла нависает над столицей, растерял с течением лет немалую часть своего кредита доверия из-за связанных с его партией скандалов. «Все против одного», — скандируют демонстранты на улицах Тбилиси. Тем не менее при удалении от столицы недовольство проявляется разве что в пикетах, которые затрудняют проезд в некоторые населенные пункты.

«Иванишвили долгое время играл на страхе возвращения Саакашвили, чтобы получить голоса неопределившихся, но сейчас этот инструмент больше не работает, — считает бывший министр европейской интеграции Торнике Гордадзе. — Большинство грузин теперь отвергают олигарха, пусть даже протестное движение пока что не вышло в массы».