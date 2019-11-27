Андрей Санников на форуме в Галифаксе: Борьба с тиранией — это глобальная задача 27.11.2019, 14:36

Андрей Санников

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Лидер «Европейской Беларуси» обратил внимание мировых политиков на ситуацию в нашей стране.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года и бывший политзаключенный Андрей Санников принял участие в Форуме по международной безопасности в Галифаксе (Канада).

Сайт Charter97.org попросил политика рассказать подробности о работе форума.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о формате этого форума. Какие вопросы на нем обсуждались?

- Это традиционный форум по международной безопасности, который проводится уже в 11-й раз. Он отличается тем, что там присутствует большое количество руководителей военных ведомств из США, Канады и Европы.

Одним из основателей этого форума был сенатор Джон Маккейн, который считал, что демократическое сообщество необходимо не только для защиты интересов США, но и для поддержки и защиты тех, кто борется за свое достоинство и свободу против диктатур.

На форуме обсуждаются актуальные темы, касающиеся международной безопасности. Как правило, на каждом форуме есть главенствующая тема. В этом году такой темой был Китай — как серьезная глобальная угроза, и экономическая, и политическая — а также как фактор негативного влияния на различные регионы мира.

Особенность форума в Галифаксе заключается также в присутствии делегации высокого уровня из США: сенаторов и представителей администрации Белого дома.

Президент Форума Питер ван Праг и Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайан

- С кем из политиков высокого ранга вы встретились и поговорили о ситуации в Беларуси?

- Форум в Галифаксе тем и хорош, что там можно общаться в неформальной обстановке без каких-то предварительных договоренностей.

В этот раз о ситуации в Беларуси удалось переговорить с рядом политиков. Здесь стоит отметить нового советника по национальной безопасности президента США Роберта О’Брайана, официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус, председателя комитета Сената США по международным отношениям Джеймса Риша.

Андрей Санников и Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайан

Это политики, с которыми я обсуждал конкретные вопросы ситуации в Беларуси и позицию США.

Кроме того, на форуме были известные аналитики, журналисты, члены парламентов, общественные деятели. Можно отметить, что там прямо на наших глазах развивалась драматическая история с отставкой министра Военно-морского флота США Ричарда Спенсера в связи с его конфликтом с президентом Дональдом Трампом по поводу «морского котика».

Такие драматические ситуации порой возникают на этом форуме, и это еще раз подчеркивает, что форум как раз находится в центре мировой политики — и это отражается на его дискуссиях.

Андрей Санников и официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус

- Какие конкретно темы, касающиеся Беларуси, вы осудили с высокопоставленными американскими политиками?

- Были две темы.

Одна — негативная: это так называемые недавние «выборы». Я говорил о том, что никак не срабатывают попытки «перевоспитания» диктаторов. В любом случае, они приводят только к обратным последствиям: диктатор (не только Лукашенко, но любой, в любой точке мира), когда его начинают ласково «окучивать», начинает наглеть. Прошедшие в Беларуси «выборы» показали, насколько по-хамски начала вести себя власть именно потому, что уверена в своей полной безнаказанности, которую ей внушали последние попытки Запада подружиться.

А вторая тема была позитивной и вдохновляющей: это перезахоронение останков Калиновского в Вильнюсе. Я об этом говорил со всеми своими собеседниками — о том, что это историческое событие, которое показывает, что истинная Беларусь жива, что она находится в Европе, и что такая свободная Беларусь под национальным флагом и есть наше будущее. Об этом надо помнить всем нашим друзьям, соседям, партнерам и всему международному сообществу. И в Вильнюсе была демонстрация реального лица Беларуси, которое почему-то пытаются игнорировать даже те, кто называет себя нашими друзьями.

Андрей Санников и Председатель комитета Сената США по международным отношениям Джеймс Риш и его помощница Ханна Тобурн

- Нашли ли эти темы отклик у ваших собеседников?

- Конечно. Тем более, что Госдеп сделал адекватное заявление о том, что США серьезно беспокоит то, как прошли «выборы» в Беларуси.

Безусловно, было понятно, что белорусская власть в очередной раз высекла саму себя. Но хотелось бы, чтобы были сделаны какие-то выводы из такого наглого поведения — и об этом мы говорили.

- С кем еще, кроме представителей США, вы встретились и поговорили на форуме?

- Хочу отметить, что там присутствовала представительная делегация Министерства обороны Украины. Министр обороны Андрей Загороднюк произвел на всех очень хорошее впечатление — как в публичных дискуссиях, так и на закрытых встречах. Это современный политик, прекрасно владеющий английским и профессионально отстаивающий интересы своей страны.

На ужине, посвященном Украине, я вновь подчеркнул значение украинского успеха для Беларуси. Именно защита демократических принципов развития Украины в европейском направлении будет самым большим подспорьем для независимости и демократизации Беларуси.

На форуме присутствовали лидеры оппозиции из Тибета, в частности президент Тибета в изгнании Лобсанг Сангай, лидеры уйгуров (президент Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса), лидеры протестов в Гонконге в лице главы международного комитета Демократической партии Гонконга Эмили Лау, которая на этом форуме приняла премию Джона Маккейна от имени народа Гонконга , лидеры оппозиции из Венесуэлы. И с ними всеми мы поговорили о ситуации в наших странах.

Этот форум хорош еще и тем, что там присутствуют люди, которые ежедневно сталкиваются с тиранией, с репрессиями и диктатурой — существует своеобразное братство: мы друг друга очень хорошо понимаем и поддерживаем в дискуссиях. И никому из нас не надо объяснять, что борьба с тиранией — это не задача отдельно взятых стран, отдельно взятых народов. Это задача глобальная, и только солидарность может привести к успеху во всех наших странах.

Андрей Санников и Посол Венесуэлы в США Карлос Веккио, посол во Франции, заместитель министра иностранных дел Исадора Зубиллага и мой добрый друг Давид Смолянский, представитель Венесуэлы в Организации американских государств