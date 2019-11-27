Истребители Японии и Южной Кореи перехватили российские Ту-95 1 27.11.2019, 14:24

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Стратегические бомбардировщики РФ следовали над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в распоряжение РБК.

Ту-95 следовали над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Их прикрывали российские истребители Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)», — сообщили в Минобороны.

Полет российских бомбардировщиков продлился более десяти часов. В Минобороны РФ настаивают на том, что они не нарушали границы других государств и следовали по маршруту в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские военные самолеты регулярно совершают полеты в районе Японского моря. Так, 22 октября Министерство обороны России сообщило, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Южнокорейские военные сообщили, что при этом самолеты вошли в зону действия ПВО страны, хотя и не нарушили границы Южной Кореи.

До этого, в июле, южнокорейские военные самолеты сделали несколько предупредительных выстрелов близ самолетов Ту-95 российских ВКС. В Сеуле заявили, что российские самолеты дважды пересекли границу воздушного пространства страны. В Минобороны эти заявления опровергли. По заявлению российского военного ведомства, южнокорейские летчики не вышли на связь с экипажами Ту-95МС, затем совершили отстрел тепловых ловушек и удалились от российских самолетов.

Японские истребители также регулярно вылетают на перехват российских самолетов. В конце октября Минобороны Японии сообщило, что за последние полгода японским самолета 135 раз приходилось подниматься в воздух из-за приближения самолетов ВКС.