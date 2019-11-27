В Витебске появилось граффити о том, как ЖКХ закрашивает граффити 27.11.2019, 14:30

Идею граффити художнику подкинули сами коммунальные службы.

В Витебске на проспекте Черняховского, 6/4 появилось новое граффити – «Коммунальщики закрашивают портрет рэпера Snoop Dogg. Автор работы – Глеб Каштанов, пишут «Народные новости Витебска».

Идею граффити художнику подкинули сами коммунальные службы. В 2013 году на этом месте стрит-арт-команда Hood Graff нарисовала портрет рэпера Снуп Дога. Примерно полторы недели назад его закрасили.

Как рассказал Глеб Каштанов, он случайно увидел, как работники ЖКХ закрашивают работу, снял это на видео и использовал этот материал для новой композиции.

— На самом деле тема эта актуальна: в городах часто закрашивают хорошие работы, — говорит художник.

В 2013 году, когда в Витебске появился мурал с портретом Snoop Dogg-а, тот разместил в своём инстаграме пост с текстом «Snoop loves Belarus», пишет «Washington Post».