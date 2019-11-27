Чего должен избежать Зеленский на нормандской встрече Cергей Постоловский

27.11.2019, 14:40

Владимир Зеленский

Вся слабость России — в границе.

9 декабря состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в Париже в рамках нормандской четверки. Идет активное обсуждение того, что может стать итогом данной встречи и чего ожидать Украине после достигнутых соглашений. В контексте участия президента Украины в нормандском формате важно также говорить и о том, на что нельзя соглашаться, чтобы не стать ведомым, зависимым от чужой повестки, которая не предусматривает защиту национальных интересов Украины, а наоборот — направлена на их ограничение. Дабы избежать ловушки, которую приготовила нам Россия, нужно четко определить те «красные линии», которые не стоит переходить.

Первая красная линия — это вопросы энергетики. Россия активно включает свое излюбленное оружие в виде газовых договоров. Все чаще мы слышим, что Украина почему-то должна вернуть прямые контракты о поставке газа с Россией. Сегодня Кремль делает все, дабы вопрос энергетического сотрудничества стал одним из ключевых во время встречи нормандской четверки. И если президент Украины согласится на это, он сделает большую ошибку. Нашей стране следует напомнить всем участникам нормандского формата, для чего, собственно, они собираются. Энергетика не стоит на повестке дня. Поэтому ее следует обговаривать в отдельном формате. Кроме того, на сегодня Украину устраивает ситуация, которая сложилась в энергетике. Эта ситуация не устраивает Россию. Но это уже проблемы Кремля, на которых нужно играть, дабы получить определенный бонус для Украины.

Вторая красная линия — прямые переговоры Украины с лидерами сепаратистов ОРДЛО. Шестой год Россия пытается подвести Киев к данному шагу. Для Москвы очень важна легитимация боевиков, потому что она решает несколько важных проблем. Во-первых, такая конструкция полностью нивелирует саму возможность изображения России как стороны конфликта. Во-вторых, российская пропаганда получает мощный информационный повод закрепить в европейском сознании тезис о внутреннем конфликте, а не внешней агрессии. И в конце концов, для Москвы важно, чтобы именно сегодняшнее руководство ОРДЛО в дальнейшем представляло власть на оккупированных территориях, а также получило возможность баллотироваться в Верховную Раду Украины.

Третий нежелательный шаг для Украины — согласие на проведение выборов в ОРДЛО без возвращения контроля за украино-российской границей. Не получая контроля за границей, Украина никогда не сможет говорить о том, что она хотя бы минимально контролирует ситуацию на оккупированных территориях. В границе вся слабость России. При закрытой границе сепаратисты не продержатся и двух недель, что очень невыгодно Кремлю, потому как его цель — постоянная дестабилизация Украины посредством влияния на официальный Киев через ОРДЛО. Кроме того, нельзя говорить и о прозрачности избирательного процесса на этих территориях, пока граница остается под контролем сепаратистов и России.

Четвертая красная линия для Украины — это полная амнистия для боевиков. Президент Владимир Зеленский должен помнить простую истину, которая говорит о том, что безнаказанность порождает вседозволенность. В свою очередь, вседозволенность рано или поздно приводит к анархии, а значит — к ослаблению государства и его полную утрату монополии на силу. Украина не может пойти на полную амнистию боевиков, потому что кроме того, что большинству хочется мира, в этой стране еще живут люди, которые считают, что кто-то должен ответить за все смерти, убийства и тот ужас, который продолжается на Донбассе уже шестой год подряд.

Сегодня еще не поздно выработать свою собственную позицию в нормандском формате. Владимир Зеленский имеет шанс зарекомендовать себя в качестве принципиального игрока на мировой арене, проявив политическую волю в переговорном процессе как с Путиным, так и с Макроном, и Меркель. Воспользуется ли он таким шансом? Поживем, увидим. Но всегда нужно помнить, что никто никогда не простит позора, даже если этот позор можно будет выдать за большую победу.

Cергей Постоловский, «Новое время»