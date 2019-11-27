Сахар и мозг: почему мы так любим сладкое 3 27.11.2019, 14:45

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Секреты для тех, кто хочет питаться правильно.

Мы любим сладости. Но избыток сахара в нашем рационе может привести к набору лишнего веса и ожирению, диабету 2 типа и разрушению зубов. Мы знаем, что нам не следует есть конфеты, мороженое, печенье, пирожные и пить сладкую газировку, но иногда перед всем этим так сложно устоять, пишет на сайте nv.ua Эми Райхельт, нейробиолог, научный сотрудник Университета Западного Онтарио.

Так, как будто наш мозг запрограммирован хотеть сладкого.

Как нейробиолог, я изучаю то, как современная «обезогенная», или ведущая к ожирению, пища влияет на мозг. Я хочу понять, как наш рацион меняет наше поведение, и можно ли смягчить влияние, оказываемое на мозг, другими факторами образа жизни.

Ваш организм работает на сахаре — на глюкозе, если точнее. Слово «глюкоза» происходит от греческого glukos — сладкий. Глюкоза служит топливом для клеток, из которых состоит наше тело — включая мозговые клетки (нейроны).

Употребление сахара вызывает скачки дофамина

Наши первобытные предки были собирателями-падальщиками. Сладкая пища — великолепный источник энергии, и потому эволюционным путем мы пришли к тому, чтобы считать такую еду особенно приятной. Продукты с неприятным, горьким или кислым вкусом могли быть неспелыми, ядовитыми или гнилыми — и вызывать недомогания.

Итак, чтобы максимально повысить нашу выживаемость как вида, наш мозг заставляет нас любить сладкую пищу — которая служит великолепным источником энергии для наших тел.

Когда мы едим сладкое, в головном мозге активируется система вознаграждения, а точнее, мезолимбический дофаминовый путь. Дофамин — это вещество, которое вырабатывается нейронами и сигнализирует, что некое событие было положительным. Когда срабатывает система вознаграждения, она закрепляет поведение — повышая вероятность того, что вы вновь повторите то же самое действие.

Скачки дофамина, вызванные употреблением сахара, способствуют быстрому обучению тому, чтобы находить по возможности больше сладкой пищи.

Сегодня нас окружает изобилие сладких, высококалорийных продуктов. Нам больше не нужно разыскивать эту особенную сладкую еду — она доступна повсюду. К несчастью, при этом функционально наш мозг все еще мало отличается от мозга наших предков — и ему очень нравится сахар. Так что же происходит в мозге, когда мы потребляем слишком много сладкого?

Может ли сахар перепрограммировать мозг

Наш мозг постоянно изменяется и перенастраивается, благодаря свойству, известному как нейропластичность. Этот процесс может происходить в системе вознаграждения. Повторяющая активация мезолимбического пути с помощью наркотиков или чрезмерного потребления сладкой пищи вынуждает мозг адаптироваться к частой стимуляции и ведет к привыканию.

В случае со сладостями это означает, что нам приходится съедать все больше, чтобы получить то же самое удовольствие — классический признак зависимости.

С точки зрения ученых и медиков, пищевая зависимость — противоречивая тема. Хотя бесспорно то, что некоторые наркотики могут вызвать физическую зависимость, ведутся споры относительно того, можно ли быть зависимым от пищи — с учетом того, что она необходима для выживания.

Мозг хочет сахара, а затем — еще больше сахара

Помимо того, что мы нуждаемся в пище, чтобы обеспечить энергией наши тела, многие люди испытывают острую тягу к еде, в особенности когда у них стресс, когда они голодны или когда просто видят перед собой манящую витрину с пирожными.

Чтобы противостоять чрезмерному аппетиту, нам нужно сдерживать нашу естественную реакцию на эту вкусную еду. Сеть ингибирующих нейронов играет решающую роль в контроле поведения. Эти нейроны сосредоточены в префронтальной коре — ключевой области мозга, участвующей в принятии решений, контроле над импульсами и отказе от немедленного вознаграждения.

Ингибирующие нейроны — это своего рода тормоза, выделяющие гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). Исследования на крысах показали, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара может повлиять на эти нейроны. У крыс, которых кормили сахаром, также снизилась способность контролировать свое поведение и принимать решения.

Это позволяет сделать важный вывод: то, что мы едим, влияет на нашу способность сопротивляться соблазнам и может быть глубинной причиной того, почему некоторым людям так тяжело изменить свой рацион.

В ходе недавнего исследования его участникам предложили оценить, насколько сильно им хочется съесть высококалорийный перекус, в момент, когда они голодны, а затем после того, как они поели. Люди, регулярно потребляющие пищу с высоким содержанием жиров и сахара, оценили свое желание съесть перекус как более сильное, даже тогда, когда они не были голодны.

Это означает, что регулярное употребление продуктов с высоким содержанием сахара может усилить тягу к еде — создавая порочный круг все более и более сильной потребности в сладостях.

Сахар может привести к проблемам с памятью

Еще одной областью мозга, которой вредит чрезмерное потребление сладостей, является гиппокамп — основной центр памяти. Исследования показывают, что крысам, употреблявшим пищу с высоким содержанием сахара, было сложнее вспомнить, видели ли они ранее объекты, расположенные в тех или иных местах.

Вызванные сахаром изменения в гиппокампе были связаны как с уменьшением количества новорожденных нейронов, которые играют огромную роль в кодировании воспоминаний, так и с увеличением количества веществ, свидетельствующих о воспалении.

Как защитить свой мозг от сахара?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить употребление добавленного сахара пятью процентами от нашей суточной нормы калорий — или 25 граммами (шестью чайными ложками) в день.

Учитывая, что средний взрослый житель Канады потребляет 85 г (20 чайных ложек) сахара в день, для многих это подразумевает кардинальную смену рациона.

Важно отметить, что нейропластичность мозга позволяет ему в определенной степени восстанавливаться при снижении потребления сахара, а физические упражнения могут усиливать этот процесс. Продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами (например, рыбий жир, орехи и семечки), также обладают нейропротекторным эффектом и могут способствовать образованию новых нейронов.

Очень непросто отказаться от привычки съедать десерт после каждого приема пищи или добавлять в кофе двойной сахар и двойные сливки — однако ваш мозг будет признателен вам за это.

Первый шаг всегда самый сложный. Но чем дальше, тем легче вам будет с этим справляться.