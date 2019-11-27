Дмитрий Козлов: Нужно готовиться к выходу на улицу и защите своих прав 4 27.11.2019, 14:54

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Дмитрий Козлов

Фото: racyja.com

Это понадобится уже в ближайшее время.

Об этом в комментарии Charter97.org заявил известный оршанский видеоблогер Дмитрий Козлов, известный под ником «Серый кот». Активист и экс-кандидат в депутаты рассказал об итогах кампании:

- Больше всего запомнилось то, что происходило на улицах. В Орше — это пикеты, которые проходили почти каждый день в центре города, живое общение с людьми, дискуссии и разговоры. В Минске — Встречи свободных людей, состоявшиеся накануне «выборов», яркое шествие к Центризбиркому по проспекту Независимости. Такого в столице давно не было — наверное, со времен «тунеядских» протестов.

На акциях было очень много новых людей, молодежи. Уверен, что это не последние встречи на улицах и площадях для них. Впереди — судьбоносный год для нашей страны, это понимают, наверное, все белорусы. Нельзя допустить ни седьмого срока Лукашенко, ни сдачи независимости. Поэтому нужно готовиться к выходу на улицу и защите своих прав

То, что происходила в минувшую пятницу, в Вильнюсе, показало, что все возможно, все в наших руках. Церемония перезахоронения останков Кастуся Калиновского и повстанцев продемонстрировала единство и силу нашего народа. Тысячи флагов, нескончаемый поток людей, светлые, открытые лица — это было здорово. Белорусы помнят и чтят своих героев, видят в них пример для себя.