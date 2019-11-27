закрыть
27 ноября 2019, среда, 17:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Дмитрий Козлов: Нужно готовиться к выходу на улицу и защите своих прав

4
  • 27.11.2019, 14:54
  • 2,361
Дмитрий Козлов: Нужно готовиться к выходу на улицу и защите своих прав
Дмитрий Козлов
Фото: racyja.com

Это понадобится уже в ближайшее время.

Об этом в комментарии Charter97.org заявил известный оршанский видеоблогер Дмитрий Козлов, известный под ником «Серый кот». Активист и экс-кандидат в депутаты рассказал об итогах кампании:

- Больше всего запомнилось то, что происходило на улицах. В Орше — это пикеты, которые проходили почти каждый день в центре города, живое общение с людьми, дискуссии и разговоры. В Минске — Встречи свободных людей, состоявшиеся накануне «выборов», яркое шествие к Центризбиркому по проспекту Независимости. Такого в столице давно не было — наверное, со времен «тунеядских» протестов.

На акциях было очень много новых людей, молодежи. Уверен, что это не последние встречи на улицах и площадях для них. Впереди — судьбоносный год для нашей страны, это понимают, наверное, все белорусы. Нельзя допустить ни седьмого срока Лукашенко, ни сдачи независимости. Поэтому нужно готовиться к выходу на улицу и защите своих прав

То, что происходила в минувшую пятницу, в Вильнюсе, показало, что все возможно, все в наших руках. Церемония перезахоронения останков Кастуся Калиновского и повстанцев продемонстрировала единство и силу нашего народа. Тысячи флагов, нескончаемый поток людей, светлые, открытые лица — это было здорово. Белорусы помнят и чтят своих героев, видят в них пример для себя.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич