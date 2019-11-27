У ЧВК «Вагнера» появились серьезные проблемы 27.11.2019, 15:02

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Эксперт рассказал о потерях и отступлении российских наемников.

Мозамбикская эпопея российских наемников из частной военной компании «Вагнера», в начале осени прибывших в эту африканскую страну, 25 ноября получила продолжение. Телеграм-канал Милитарист, связанный с российскими силовиками, сообщил об очередных жертвах среди «вагнеровцев». В посте говорится о 10 погибших в результате наступления в богатой природными ресурсами провинции Кабу-Делгаду на севере страны, сообщает «Белсат».

Наемников недостаточно

ЧВК «Вагнера» – незарегистрированная военная организация. Название происходит от позывного подполковника запаса Дмитрия Уткина, считающегося ее основателем. Группа принимала участие в боевых действиях на Донбассе (на стороне сепаратистов) и в Сирии (на стороне правительства Башара Асада). Считается, что финансирует ЧВК петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».

«Белсат» связался с администратором канала Милитарист, который первым опубликовал информацию о проблемах ЧВК «Вагнера» в Мозамбике. На вопрос о первоисточнике информации он ответил, что сообщения пришли непосредственно «с мест».

Также он оценил силы противоборствующих сторон:

«Большинство джихадистов являются местными, но среди них есть и иностранные боевики. Правда, их число явно невелико. Увеличение интенсивности боев связано с недостаточным количеством сотрудников ЧВК, а также невысоким уровнем мозамбикской армии».

Также собеседник «Белсата» добавил, что «наращивание численности «вагнеровцев» вряд ли возможно, плюс у Мозамбика не так много финансовых средств», и допустил «очередные попытки закупки дорогих систем вооружений, чтобы попытаться переломить ситуацию качественно, плюс упор на повышение уровня подготовки местных войск».

Ранее канал сообщил, что около 200 «сотрудников» ЧВК «Вагнер» после трех месяцев «кровопролитных боев» с джихадистами вынуждены были отступить. За это время они потеряли убитыми «около 10 человек». Эту информацию подтверждают ведущие западные СМИ.

Деморализация и отступление

О гибели 5 наемников, попавших в засаду, стало известно в конце октября. С тех пор, если верить приведенной в канале «Милитарист» информации, «вагнеровцы» потеряли еще 5 человек, некоторые из которых стали жертвами «дружественного огня». В середине ноября первые тела погибших наемников были доставлены во Владимирскую область.

Кроме этого, в сообщении в Телеграм-канале было отмечено, что личный состав ЧВК оказался не готов к ведению боевых действий в характерных для Мозамбика природных и погодных условиях. Густая растительность свела практически на нет техническое превосходство россиян.

Более того, интенсивность давления джихадистов на правительственные войска и поддерживавших их наемников со временем увеличивалась, приведя к их деморализации и отступлению.

Вагнеровцам «придется очень несладко»

О потенциальных проблемах российских «частных военных компаний» в Мозамбике еще раньше предупреждал ряд военных экспертов. Один из них, южноафриканский журналист Эл Вентер, специализирующийся на «работающих» на африканском континенте наемниках, отметил:

«Здесь едва ли не самые сложные на земле природные условия. Очевидно, что у «Вагнера» нет опыта ведения примитивных боевых действий в буше. Им придется очень несладко».

Журналисты газеты The Moscow Times обратили внимание и на другие проблемы, с которыми столкнулись российские наемники в Мозамбике.

В частности, они отметили растущее напряжение в отношениях между «вагнеровцами» и местными военными после ряда проваленных операций, а также непонимание местной культуры.

Мозамбиксий газ – главный приз для Кремя в Африке

Ситуацию с российскими боевиками в Африке «Белсату» прокомментировал один из ведущих мировых экспертов по российским спецслужбам и ЧВК Марк Галеотти:

«Судя по всему «Вагнер» действительно столкнулся в Мозамбике с серьезными проблемами не только из-за отсутствия опыта ведения боевых действий в джунглях, но также из-за нехватки адекватных разведданных и поддержки со стороны местных силовиков. Отношения наемников с мозамбикскими военными оставляют желать лучшего. Кроме того им приходится иметь дело с эффективно действующими повстанцами.

Кроме этого, чувствуется, что ЧВК «Вагнера» слишком сильно растянулась, действуя в целом ряде стран от Венесуэлы до Ливии. Ей пришлось расширяться слишком быстро, столкнувшись с конкуренцией со стороны новых российских ЧВК «Патриот» и «Щит». Последние две компании, по всей видимости, предлагают лучшие условия и зарплаты, что вынуждает «Вагнера» довольствоваться не самыми лучшими рекрутами.

Для «Вагнера» и Пригожина это не самая приятная ситуация, но Москва пока не испытывает больших проблем. Ее действия в Африке отличаются оппортунизмом. В Кремле понимают, что многие их предприятия не принесут результата, а потому попыток много, но вкладываются в них осторожно. Есть другие способы получить доступ к мозамбикскому газу, который, в действительности, является главным призом, и другие поля битв, где «Вагнер» показывает себя хорошо».

Первый серьезный опыт ведения российскими наемниками боевых действий в Тропической Африке оказался не самым удачным. Ситуацию для них усугубляет слабая подготовка и мотивированность местных вооруженных сил, которая становится особенно заметной на фоне сражающихся за религиозные идеалы джихадистов. Мобилизационный ресурс последних весьма вероятно будет расти за счет иностранных боевиков по мере роста медийности мозамбикского джихада. Россияне же, оказавшиеся неготовыми к здешним условиям и изрядно подпортившие репутацию своих наемников, вряд ли решатся на существенное увеличение военного присутствия на юго-востоке Африки.