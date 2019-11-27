Украинцы нашли в фуре из Беларуси 27 тысяч пачек сигарет 1 27.11.2019, 15:07

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Их вырезали бензопилой и болгаркой.

Украинские пограничники бензопилой и болгаркой вырезали контрабандные сигареты из белорусской фуры. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет tut.by.

В ночь на 25 ноября украинские пограничники и таможенники провели углубленную проверку фуры Scania, на которой через пункт пропуска «Дольск» белорус ехал в Украину. В результате досмотра в днище полуприцепа (под грузом) были обнаружили почти 27 тыс. пачек сигарет белорусского производства.

Чтобы достать сигареты, пограничникам пришлось при помощи бензопилы и болгарки демонтировать некоторые элементы конструкции грузовика. Изъятые сигареты оценили в почти 570 000 гривен (23 700 долларов), а прицеп в 160 000 гривен (6700 долларов).