Мужчину в Гродно не приняли в больнице и он умер возле приемного покоя 24 27.11.2019, 15:32

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Милиция выясняет, что случилось.

Накануне вечером мужчина обратился в приемный покой областного центра «Психиатрия-наркология», однако там ему посоветовали прийти утром на осмотр для решения вопроса о дальнейшем лечении. Сегодня утром, 27 ноября, тело мужчины обнаружил один из водителей, который приехал в медучреждение на предрейсовый медосмотр. Сейчас милиция выясняет, что случилось, сообщает «Гродненская правда».

Как рассказал главный врач Гродненского областного центра «Психиатрия-наркология» Максим Воронко, вчера вечером мужчина обратился в приемный покой больницы.

— Состояние пациента угрозы жизни не представляло. Ему было предложено пройти повторный осмотр утром следующего дня для решения вопроса о дальнейшем лечении.

Накануне никаких повреждений у мужчины на теле не было.

Обстоятельства произошедшего выясняет милиция.