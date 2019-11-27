Украина снова победила «Газпром» в Стокгольме 1 27.11.2019, 15:37

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Требование российской компании отменено в суде.

Апелляционный суд округа Свеа согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» с «Нафтогазом» относительно контракта на поставку газа, говорится в пресс-релизе на сайте суда, сообщает «Новое время».

«Согласно сегодняшнему решению, требование «Газпрома» отклонено. В связи с этим решение арбитражного суда не может быть отменено. Апелляционный суд не выявил нарушений со стороны арбитража в ходе разбирательства», — заявили в суде.

В пресс-релизе говорится, что решение Апелляционного суда не может быть обжаловано.

«Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмьского арбитража!» — написал в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию заплатить НАК $2,56 млрд.

«Нафтогаз» пытается взыскать долг с «Газпрома» в международных судах, проводит кампанию по аресту активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York об активах «Газпрома» в Европе.