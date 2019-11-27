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Правда о «выборах»
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The Athletic: Протас добился наибольшего прогресса среди игроков, выбранных на драфте

  • 27.11.2019, 15:45
The Athletic: Протас добился наибольшего прогресса среди игроков, выбранных на драфте
АЛЕКСЕЙ ПРОТАС

Американское издание хвалит белорусского хоккеиста.

Известное американское спортивное издание The Athletic опубликовало список игроков, которые добились наибольшего прогресса после драфта НХЛ-2019. На первое место автор поставил нападающего молодежной сборной Беларуси и клуба WHL «Принс Альберт Райдерс» Алексея Протаса, пишет hockey.by.

«Протас поднял свой рейтинг больше всех из игроков, выбранных на драфте-2019. Он лидировал в списке бомбардиров WHL, и второй в лиге на момент этой публикации.

Но интригует не только его результативность. Здесь и видение площадки, и бросок с габаритами, которые я наблюдал в прошлом сезоне. А к ним добавились большая уверенность при контроле шайбы, более сбалансированная игра, где он атакует центральную зону и выходит в сложные минуты, и серьезно улучшенная техника катания.

В прошлом сезоне я считал, что его катание еле дотягивает до профессионального уровня. Когда я разговаривал несколько недель назад с тренером «Принс Альберта» Марком Хабшайдом, он назвал [катание] почти энхаэловским. Я знаю скаутов, которые с этим не согласятся, но ясно, что Протас достиг успехов в этом направлении. Это и привело к серьезному прогрессу проспекта».

Составлял список Кори Пронман – ведущий автор издания The Athletic, специализирующийся на молодежном и юношеском хоккее. Ранее работал в аналогичной должности в ESPN.

Протас идет на первом месте в списке бомбардиров WHL. На его счету 37 (17+20) очков в 25 матчах.


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