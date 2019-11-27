The Athletic: Протас добился наибольшего прогресса среди игроков, выбранных на драфте 27.11.2019, 15:45

АЛЕКСЕЙ ПРОТАС

Американское издание хвалит белорусского хоккеиста.

Известное американское спортивное издание The Athletic опубликовало список игроков, которые добились наибольшего прогресса после драфта НХЛ-2019. На первое место автор поставил нападающего молодежной сборной Беларуси и клуба WHL «Принс Альберт Райдерс» Алексея Протаса, пишет hockey.by.

«Протас поднял свой рейтинг больше всех из игроков, выбранных на драфте-2019. Он лидировал в списке бомбардиров WHL, и второй в лиге на момент этой публикации.

Но интригует не только его результативность. Здесь и видение площадки, и бросок с габаритами, которые я наблюдал в прошлом сезоне. А к ним добавились большая уверенность при контроле шайбы, более сбалансированная игра, где он атакует центральную зону и выходит в сложные минуты, и серьезно улучшенная техника катания.

В прошлом сезоне я считал, что его катание еле дотягивает до профессионального уровня. Когда я разговаривал несколько недель назад с тренером «Принс Альберта» Марком Хабшайдом, он назвал [катание] почти энхаэловским. Я знаю скаутов, которые с этим не согласятся, но ясно, что Протас достиг успехов в этом направлении. Это и привело к серьезному прогрессу проспекта».

Составлял список Кори Пронман – ведущий автор издания The Athletic, специализирующийся на молодежном и юношеском хоккее. Ранее работал в аналогичной должности в ESPN.

Протас идет на первом месте в списке бомбардиров WHL. На его счету 37 (17+20) очков в 25 матчах.