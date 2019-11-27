Ученые нашли древнейшую в мире собаку 1 27.11.2019, 15:50

1,222

Фото: Сергей Федоров

Предварительный возраст находки оценивается в 18 000 лет.

В вечной мерзлоте у реки Индигирка, к северо-востоку от Якутска, летом 2018 года шведских ученые нашли щенка, который теперь считается древнейшей собакой в мире, пишет «Популярная механика».

С момента обнаружения находки до осени 2019 года шло исследование обнаруженной находки с участием специалистов Шведского центра палеогенетики (CPG) и российских ученых Института прикладной экологии Севера, входящего в состав Северо-Восточного федерального университета.

«Профессор эволюционной генетики Лав Дален заявил, что обычно первого анализа ДНК достаточно, чтобы понять, с кем мы имеем дело — с волком или собакой. В распоряжении CPG крупнейшая в Европе база ДНК собак со всего мира, но в данном случае с первой попытки не удалось однозначно идентифицировать животное», — приводит слова заведующего экспозиционным отделом лаборатории «Музей мамонта им. П.А. Лазарева» НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова Сергея Федорова The Siberian Times.

Фото: Сергей Федоров

По мнению ученых, обнаруженный щенок Догор (на якутском языке означает «друг») является представителем ранней собаки — переходной стадии от волка к собаке. Предварительный возраст щенка оценивается в 18 000 лет, что позволяет называть его древнейшей на сегодняшней день собакой в мире. Официально на данный момент считается, что собаки были одомашнены примерно 10−15 тысяч лет назад.

Благодаря нахождению в вечной мерзлоте у Догора полностью сохранились кости и мягкие ткани, шерсть, ресницы, усы и зубы. В настоящее время ученые продолжают изучение щенка для установления точного происхождения животного.