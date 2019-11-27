Лукашенко останется без кредита МВФ в 2020 году 16 27.11.2019, 16:03

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Карикатура: ARU.TV

Международная организация требует скорейшего проведения реформ.

Беларусь и Международный валютный фонд расходятся в вопросе скорости проведения структурных реформ, и в 2020 году стороны по этой теме вряд ли договорятся. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович, сообщает tut.by.

«Наши партнеры из МВФ однозначно хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на оказание этих услуг и сокращение бюджетной поддержки. Здесь мы пока расходимся по скорости этих действий, и перспектив того, что придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу», – сказал Ермалович.

Но в рамках программы социально-экономического развития на следующую пятилетку Беларусь во взаимодействии со Всемирным банком и МВФ будет обсуждать их предложения и их видение того, как должна реализовываться экономическая политика, добавил министр.